The following instruments on XETRA do have their first trading 18.01.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 18.01.2024Aktien1 JE00BM9HZ112 Arcadium Lithium PLC2 US60458C1045 MIRA Pharmaceuticals Inc.3 CA92874C1032 Volta Metals Ltd.4 CA53681M2058 Lithium Lion Metals Inc.5 DE000A3EYLC7 mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG6 US69833W4042 Panbela Therapeutics Inc.Anleihen/ETF1 XS2751666699 ENEL Finance International N.V.2 US61747YFK64 Morgan Stanley3 US61747YFL48 Morgan Stanley4 GB00BPJJKN53 Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich5 GB00BPSNB460 Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich6 GB00BMF9LJ15 Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich7 CH1213603934 Sustainable Capital PLC8 XS2752585047 ANZ New Zealand [Intl] Ltd.9 US04010LBF94 Ares Capital Corp.10 XS2751678272 EnBW Energie Baden-Württemberg AG11 US30040WAX65 Eversource Energy12 US30040WAY49 Eversource Energy13 US30225VAS60 Extra Space Storage L.P.14 US370334CX03 General Mills Inc.15 AT0000A39P66 Oberbank AG16 XS2752052063 Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG17 BE0002989706 Crelan S.A.18 XS2751666426 ENEL Finance International N.V.19 DE000HLB5329 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale20 DE000HLB5345 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale21 DE000HLB5352 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale22 DE000HLB43R9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale23 DE000HLB43Q1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale24 XS2752873005 Nestlé Finance International Ltd.25 IE000BI8OT95 Amundi MSCI World UCITS ETF26 IE000K1P4V37 AMUNDI MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF27 IE000Y77LGG9 AMUNDI MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF