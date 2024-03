Am deutschen Aktienmarkt hat es am Freitag erneut neue Rekorde gegeben. Der DAX verzeichnete sowohl auf Tagesbasis als auch auf Schlusskursbasis ein weiteres Allzeithoch, wobei Daimler Truck sehr viel dazu beizutragen hatte. Am Montag steht Henkel dank guter Jahreszahlen im Fokus, Volkswagen hingegen muss die Ergebnisse vom Freitag verdauen. Bei Bayer sehnen die Anleger den Kapitalmarkttag herbei.

