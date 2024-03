Multitude hat nach vorläufigen Zahlen den Umsatz um 8,5% auf EUR 230,5 Mio. in 2023 gesteigert und übertraf damit die Erwartung von EUR 225 Mio. Das EBIT stieg deutlich auf EUR 45,6 Mio. in 2023. Der Anstieg des EBIT um 45% ist auf höhere Umsätze, ein konsequentes Kostenmanagement und die Umsetzung einer schlankeren Organisation zurückzuführen. Das Konzernergebnis stieg in der Folge um 39,6% auf EUR 16,4 Mio. (FY22: EUR 11,8 Mio.). Für das Geschäftsjahr 2023 wird der Vorstand eine Dividende von EUR 0,19 je Aktie (EUR 0,20 mwb est.) vorschlagen, was einer stattlichen Dividendenrendite von 4,4% entspricht. Multitude baut sein Vertrauen am Kapitalmarkt weiter aus. Das Management liefert im dritten Jahr in Folge wie versprochen und stellt weiterhin starkes Wachstum in Aussicht. mwb researchs Analysten nehmen die Zahlen ins Modell auf und bestätigen ihre Sicht, dass ein KGV von 6,4x 24E einen günstigen Einstieg ermöglicht. KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/investment-case/Multitude%20SE





