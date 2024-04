Die US-Inflationsdaten haben am Mittwoch für Druck an den Märkten gesorgt. Der DAX konnte am Ende aber dennoch mit einem leichten Plus von 0,1 Prozent auf 18.097,30 Punkte aus dem Handel gehen. Am heutigen Donnerstag geht der Blick in Richtung Europäischen Zentralbank (EZB). Hier steht der Leitzinsentscheid auf dem Programm. Im Vorfeld taxiert der Broker IG den deutschen Leitindex nahezu unverändert.Nach Einschätzung von Ökonomen dürfte der Leitzins vorerst unverändert bleiben. Es wird jedoch erwartet, ...

