The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 31.05.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 31.05.2024



ISIN Name

CA09076J1084 BIOHARVEST SCIENCES INC

CA2927661025 ENERPLUS CORP.

CA36112C1023 FUSE BATTERY METALS INC.

CA73939X2095 POWERTAP HYDRO.CAP. NEW

CA77536Q2027 ROGUE RES INC.

CA9167421093 UPSNAP INC.

SE0005003654 MENDUS AB

US82489T1043 SHOCKWAVE MEDICAL DL-,001

