IT-Ausfall und US-Wahlkampf! Marktausblick Börse mit Blick auf Crowdstrike, ASML, Netflix & SAP

Anzeige / Werbung

Damit einher gehen Bewegungen vieler großer Unternehmen, die von einer anderen Politik profitieren. Von Energiewerten über die Automobilindustrie bis hin zur Chipbranche sorgten die Äußerungen von Donald Trump für Umschichtungen, die nun zum Wochenstart die Gegenrichtung einschlagen könnten.

Wir fokussieren uns heute jedoch nicht auf die Auswirkungen in den Indizes, sondern ganz speziell auf die Treiber bei Einzelaktien am Markt. Beginnend mit Netflix, die am Donnerstag mit ihren Quartalszahlen neue Rekorde im Umsatz und bei den Nutzerzahlen zeigen, kommen wir zum Chipmaschinengersteller ASML. Mit ihm gingen die Kursverluste im Nasdaq am Mittwoch einher, die den Index letztlich unter die große Ausbruchsschwelle von 20.000 Punkten drückte.

Doch das war nicht alles an Meldungen aus dem Tech-Bereich, wenn wir die Vorwoche noch einmal genauer analysieren. Am Freitagmorgen kam es zu massiven Ausfällen der Infrastruktur vieler Unternehmen, wie Flughäfen, Krankenhäusern und Medienunternehmen. Zunächst wurde Microsoft, da all diese Dienste als Kunde der Cloud-Dienste des Unternehmens bekannt sind, als Auslöser vermutet. Schnell stellte sich heraus, dass die Cybersecurity-Firma Crowdstrike jedoch ein fehlerhaftes Update zur Verfügung stellte. Abhilfe konnte noch am gleichen Tag geschaffen werden, doch über die längerfristigen Auswirkungen und möglichen Schadenersatzansprüche muss noch beraten werden.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Der große interaktive Wochenausblick findet wie gewohnt montags um 10:30 Uhr statt.

Komm daher gern mit Deinen Fragen und Wunschwerten zum nächsten Format hinzu und melde Dich unverbindlich zu diesen Terminen auf der Landingpage an.

Diese und alle anderen US-Aktien und Optionen können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.