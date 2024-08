Nach einer kurzen Verschnaufpause am Dienstag ist der DAX am Mittwoch zu seiner Gewinnserie zurückgekehrt. Der deutsche Leitindex beendete den Handelstag mit einem Plus von 0,5 Prozent auf 18.448,95 Punkten. Auch beim MDAX der mittelgroßen Werte ging es nach oben. Er ging mit einem Plus von 0,6 Prozent auf 24.915,82 Punkten aus dem Handel. Noch etwas mehr konnte der Index für die kleinen Werte zulegen. Der SDAX gewann 0,9 Prozent auf 13.924,92 Punkte.Stark präsentierten sich im DAX heute die Autowerte. ...

