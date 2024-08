Das Instrument 0QQA BMG359472021 FLEX LNG LTD DL-,10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 27.08.2024 und ex Kapitalmassnahme am 28.08.2024The instrument 0QQA BMG359472021 FLEX LNG LTD DL-,10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 27.08.2024 and ex capital adjustment on 28.08.2024Das Instrument 6WZ SE0008966014 SAXLUND GROUP AB EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 27.08.2024 und ex Kapitalmassnahme am 28.08.2024The instrument 6WZ SE0008966014 SAXLUND GROUP AB EQUITY is traded cum capital adjustment on 27.08.2024 and ex capital adjustment on 28.08.2024Das Instrument 1GT GRS145003000 GEK TERNA S.A. EO 0,57 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 27.08.2024 und ex Kapitalmassnahme am 28.08.2024The instrument 1GT GRS145003000 GEK TERNA S.A. EO 0,57 EQUITY is traded cum capital adjustment on 27.08.2024 and ex capital adjustment on 28.08.2024Das Instrument CCLD IE000HU1UG00 GLXETFS2-CNCLCP DLA ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 27.08.2024 und ex Kapitalmassnahme am 28.08.2024The instrument CCLD IE000HU1UG00 GLXETFS2-CNCLCP DLA ETF is traded cum capital adjustment on 27.08.2024 and ex capital adjustment on 28.08.2024Das Instrument 44T GRS496003005 TERNA ENERGY SAEO 0,30 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 27.08.2024 und ex Kapitalmassnahme am 28.08.2024The instrument 44T GRS496003005 TERNA ENERGY SAEO 0,30 EQUITY is traded cum capital adjustment on 27.08.2024 and ex capital adjustment on 28.08.2024Das Instrument CCLN IE000TMA7T63 GLXETFS2-CNCLEN DLA ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 27.08.2024 und ex Kapitalmassnahme am 28.08.2024The instrument CCLN IE000TMA7T63 GLXETFS2-CNCLEN DLA ETF is traded cum capital adjustment on 27.08.2024 and ex capital adjustment on 28.08.2024Das Instrument CBI0 IE0004LIBFM2 GLXETFS2-CNBTC. DLA ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 27.08.2024 und ex Kapitalmassnahme am 28.08.2024The instrument CBI0 IE0004LIBFM2 GLXETFS2-CNBTC. DLA ETF is traded cum capital adjustment on 27.08.2024 and ex capital adjustment on 28.08.2024