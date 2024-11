Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA84840P2017 Spey Resources Corp. 20.11.2024 CA0422791099 Armory Mining Corp. 21.11.2024 Tausch 1:1US5504241051 Luminar Technologies Inc. 20.11.2024 US5504243032 Luminar Technologies Inc. 21.11.2024 Tausch 15:1NO0013209239 Hermana Holding ASA 20.11.2024 NO0013401380 Hermana Holding ASA 21.11.2024 Tausch 7:1SE0006256798 Scandinavian Real Heart AB 20.11.2024 SE0023286836 Scandinavian Real Heart AB 21.11.2024 Tausch 100:1SE0008966014 Saxlund Group AB 20.11.2024 SE0023439500 Saxlund Group AB 21.11.2024 Tausch 1000:1