Der DAX hat am Donnerstag bei 18.936 Punkten ein neues Rekordhoch markieren können. Das Niveau konnte er bis zum Handelsende aber nicht ganz halten. Er ging am Ende 0,7 Prozent höher bei 18.912,57 Zählern aus dem Handel. Zum Start in den letzten Handelstag der Woche wird der DAX etwas leicht erwartet. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,2 Prozent tiefer auf 18.871 Zähler.Auf der Terminseite ist es zum Wochenausklang ruhig. Varta legt seine Q1-Zahlen vor, bei PVA Tepla findet ...

