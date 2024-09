Aktien Wochenrückblick - die Märkte setzen auf das Ende der Inflation. EZB ging diese Woche voran bei den Zinssenkungen und bei der FED wird über das "Wie viel", nicht das Ob diskutiert. Im Schatten dieser Diskussion könnte der DAX die 19.000-er Marke nächste Woche in Angriff nehmen. Oder mit anderen Worten: Am Montag könnte es für die Bullen weitergehen. Hauptsache keine Euphorie, dann könnte es durchaus noch was "weitergehen" - wenn keine Querschläger in der nächsten Woche die Erwartungen einfangen. Aber bis dahin gab es, wie gewohnt, anderes zum Nachdenken, wie letzten Samstag den Wochenrückblick ...

