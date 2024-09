The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 16.09.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 16.09.2024



ISIN Name

CA29876J1084 EUROPACIFIC METALS INC.

CA5368771039 LI3 LITHIUM CORP.

DE000HLB78C7 LB.HESS.THR.CARRARA09W/22

FR001400F1V2 SAFE S.A. EO -,10

GB00BH3VJ782 NETWORK INTERN. (WI)LS-,1

GB00B01JC540 PLANT HEALTH CARE LS-,01

US62526P4063 MULLEN AUT. INC. DL -,001

US74638P1093 PURPLE BIOTECH LTD ADR/10

