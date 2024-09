Gelsenkirchen - Der Zweitligist FC Schalke 04 hat Cheftrainer Karel Geraerts entlassen. Auch Sportdirektor Marc Wilmots wurde mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden, teilte der Verein am Samstag mit."Die Entscheidung des Vorstands, den Weg mit Karel Geraerts nicht fortzusetzen, beruht nicht allein auf den ausbleibenden Resultaten und der Niederlage gegen Darmstadt, sondern vielmehr auf der negativen Gesamtentwicklung der vergangenen Wochen", ließ sich der Vorstandsvorsitzende Matthias Tillmann zitieren. "Taktisch und fußballerisch haben wir nicht die notwendigen Schritte gemacht, weder als Mannschaft noch mit Blick auf die Einzelspieler. Im Ergebnis stecken wir nach einem Drittel der Hinrunde im Tabellenkeller fest."Zur Trennung von Wilmots führte Tillmann als Begründung "unterschiedliche Ansichten" darüber an, "wie und in welche Richtung wir den Fußball auf Schalke entwickeln wollen". Bis auf Weiteres soll Kaderplaner Ben Manga die sportliche Gesamtverantwortung übernehmen. Als Interimstrainer ist zunächst bis zur Länderspielpause Mitte Oktober U23-Coach Jakob Fimpel vorgesehen.Am Freitagabend hatte Schalke vor heimischer Kulisse eine 3:0-Führung gegen Darmstadt 98 verspielt und noch mit 3:5 verloren. Der Traditionsverein steht nach sechs Spieltagen mit nur vier Punkten da.