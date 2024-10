The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 30.09.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 30.09.2024



ISIN Name

AU000000MCT4 ARIKA RESOURCES LTD.

US10501E2019 BRAINSTORM CELL THERAPEUTICS INC.

NO0010591191 LIFECARE ASA

SE0015948591 MODELON AB

CA74739W1023 Q PRECIOUS & BATTERY METALS CORP.

US86800U1043 SUPER MICRO COMPUTER INC.

GB00BNYK8G86 DARKTRACE PLC

GB00BMV9MD66 HOSTMORE PLC

US13124Q1067 CALLIDITAS THERAPEUTICS AB ADR

US09247X1019 BLACKROCK INC.

US8454671095 SOUTHWESTERN ENERGY CO.

SE0020847481 CHROMOGENICS AB

NO0006000207 SPAREBANK 1 SOROST-NORGE B.V.

XS2058891917 SHAWBROOK GROUP PLC 6,5% 19/29

NO0011159485 HAVILA ARIEL ASA 9,17% 21/24

LU0042744747 UBS (LUX) STRATEGY SICAV FIXED INC (EUR)

