The following instruments on XETRA do have their first trading 01.10.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 01.10.2024Aktien1 CA09972D1069 Borealis Mining Co. Ltd.2 GB00BRSCY602 Optima Health PLC3 CA78660A1049 Saga Metals Corp.4 AU0000355000 Arika Resources Ltd.5 US10501E3009 Brainstorm Cell Therapeutics Inc.6 NO0013355859 Lifecare ASA7 SE0023112438 Modelon AB8 CA74739W2013 Q Precious & Battery Metals Corp.9 US86800U3023 Super Micro Computer Inc.Anleihen/ETF1 NO0013355248 MPC Container Ships ASA2 FR001400T118 Apicil Prévoyance3 US11135FCA75 Broadcom Inc.4 US11135FCB58 Broadcom Inc.5 US11135FCD15 Broadcom Inc.6 US11135FCC32 Broadcom Inc.7 US53944YBB83 Lloyds Banking Group PLC8 XS2906227785 OEG Finance PLC9 XS2903270671 Riyad Tier 1 Sukuk Ltd.10 XS2909746740 Standard Chartered Bank [Singapore] Ltd.11 DE000A383UJ9 PCC SE12 IE000RJECXS5 Avantis Global Equity UCITS ETF13 IE0003R87OG3 Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF