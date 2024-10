EQS-News: hep global GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Güglingen, 11. Oktober 2024 - Der Solarpark Perendale des Solarspezialisten hep solar hat kürzlich den wichtigen Meilenstein des Commercial Operation Dates (COD) erreicht und speist damit Solarstrom ins Netz ein. Abnehmer des gesamten produzierten Stroms ist die Elektrizitätsgenossenschaft EnergyUnited. Der Solarpark Perendale ist im Eigentum des Fonds HEP-Solar USA 2 und damit Bestandteil des HEP-Solar Portfolio 2. Diese werden verwaltet von der HEP Kapitalverwaltung AG. Gemeinsam mit Projektbeteiligten und Gemeindevertretern haben hep solar und EnergyUnited den Park vor Kurzem feierlich in Betrieb genommen und damit den positiven Einfluss des Projekts auf die örtliche Energielandschaft gewürdigt. Der Solarpark Perendale befindet sich in Mocksville, North Carolina, auf dem Piedmont-Plateau. Auf einer Fläche von 50 Hektar weisen circa 18.200 Module eine Kapazität von rund 9,8 MWp (DC) auf und versorgen damit rund 1.400 Häuser mit erneuerbarer Energie. Aktuelle Pipeline von hep solar in den USA Der baden-württembergische Solarspezialist hep solar hat derzeit über 30 Solarprojekte mit einer Gesamtkapazität von rund 1.760 MWp (DC) in den Vereinigten Staaten in der Pipeline. Ebenfalls in North Carolina startete im September der Bau der beiden Parks Dill mit einer Kapazität von rund 13,3 MWp (DC) und McDowell mit einer Kapazität von rund 2,5 MWp (DC). Die Bauarbeiten sollen rund 15 Monate für Dill und etwa elf Monate für McDowell dauern.



hep solar

hep solar ist ein Spezialist für Solarinvestments und Solarparks. Das inhabergeführte Familienunternehmen aus Baden-Württemberg entwickelt, baut, betreibt und finanziert Solarparks auf der ganzen Welt, aber vor allem in Deutschland, Japan und Nordamerika. Seit über 15 Jahren verbindet hep solar Know-how im operativen Umgang mit Solarparks mit hoher Kompetenz im Finanzbereich. Dabei deckt das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette der Solarenergie ab: von der Projektentwicklung über den Bau bis zum langfristigen Betrieb. Über internationale Solarinvestments bietet hep solar Anlegern und Investoren die Möglichkeit, sich am weltweiten Ausbau von Solarenergie zu beteiligen. hep solar beschäftigt weltweit über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Niederlassungen in Deutschland, Japan, USA und Kanada.



