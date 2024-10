Der "Made in North America"-Bonus: Warum Gladiator zur Top-Kupferaktie wird!

Anzeige / Werbung

In einer Welt, die zunehmend zwischen Ost und West gespalten ist, entsteht ein neues Schlachtfeld - und es dreht sich um ein Metall, das seit Jahrtausenden das Rückgrat der menschlichen Zivilisation bildet.

Willkommen zurück, liebe Leser,



da die geopolitischen Spannungen zunehmen und die Schwachstellen in den Lieferketten offengelegt werden, erkennt die Vereinigten Staaten einen dringenden Bedarf an KUPFER.

Das Land muss seine eigene Versorgung mit diesem kritischen Metall sichern, was die Bühne für den größten Kupferboom in der nordamerikanischen Geschichte bereiten könnte.

Im Mittelpunkt dieser aufkommenden Geschichte richte ich mein Augenmerk auf ein wenig bekanntes Unternehmen, das perfekt positioniert ist, um von diesem seismischen Wandel zu profitieren: Gladiator Metals (ISIN: CA37653W1014; WKN: A3D6HK).

Zum 15. Oktober 2024 hat die Aktie von Gladiator Metals (ISIN: CA37653W1014; WKN: A3D6HK) einen deutlichen Aufwärtstrend gezeigt. Sie startete den Zeitraum bei C$0,38 und erreichte ein Hoch von C$0,47.

Dies entspricht einem Zuwachs von etwa 23,7 % innerhalb des Monats. Der Preis korrigierte sich anschließend leicht und liegt derzeit bei C$0,46, was einem Anstieg von 15 % gegenüber dem vorherigen Schlusskurs entspricht.

Trotz einiger Schwankungen in der Mitte des Charts deutet die konstante Erholung der Aktie in Richtung des oberen Bereichs darauf hin, dass Gladiator Metals (ISIN: CA37653W1014; WKN: A3D6HK) an Fahrt gewinnt, was sie zu einer bemerkenswerten Aktie macht, die man im Auge behalten sollte.

Jüngste Durchbrüche: Der große Fund in Yukon!!

Am 15. Oktober 2024 gab Gladiator Metals (ISIN: CA37653W1014; WKN: A3D6HK) einen bedeutenden Meilenstein bekannt - es wurde eine signifikante Kupferskarnmineralisierung im Best Chance-Projekt im Rahmen des 13.000-Meter-Bohrprogramms durchteuft.

Diese Ergebnisse sind ein wichtiger Fortschritt und unterstreichen das Potenzial des Whitehorse-Kupferprojekts.

Die wichtigsten Highlights aus diesem Update beinhalten:

Ein Erkundungsbohrprogramm im Best Chance-Projekt (7 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.295 m) hat in den Bohrlöchern ACG-007 und ACG-007D2 breite mineralisierte Skarnzonen durchschnitten. Diese vielversprechenden Proben werden diese Woche zur Analyse beschleunigt. Das Unternehmen hat 5 Linien der Induzierten Polarisationsuntersuchung (IP) über die Black Cub- und Gem-Projekte abgeschlossen, um Erweiterungen bekannter hochgradiger Zonen zu erfassen. Die Bohrungen haben sich auf den Cub-Trend verlagert, wobei der Fokus auf Gebieten mit historischen hochgradigen Abschnitten liegt, wie 30,51 m @ 1,2 % Cu ab 22,16 m bei Black Cub South. Analyseergebnisse von 28 Bohrlöchern in Cowley Park, sowie von Bohrungen bei Arctic Chief und Best Chance, werden in den kommenden Wochen erwartet.

Gladiator Metals' (ISIN: CA37653W1014; WKN: A3D6HK) CEO, Jason Bontempo, kommentierte diese Entwicklungen: "Unsere bisherigen Erkundungsbohrprogramme bei Best Chance und Arctic Chief zeigen breite Skarnmineralisierungszonen, was weiterhin das Potenzial des 35 km langen Whitehorse-Kupfergürtels bestätigt und mehrere Projekte für zukünftiges Ressourcenauswachstum bietet."

Während das Unternehmen auf die Analyseergebnisse wartet, sollten Investoren auf potenziell bahnbrechende Ankündigungen in naher Zukunft vorbereitet sein.

Der 2,6 Billionen Dollar Umbau: Amerikas kupferne Zukunft





Während Gladiator Metals (ISIN: CA37653W1014; WKN: A3D6HK) seine Explorationen vorantreibt, schaffen größere wirtschaftliche Veränderungen den perfekten Sturm für die Kupfernachfrage.



Die "Reshoring"-Bewegung - die Rückführung der Produktion auf nordamerikanische Böden - gewinnt an Fahrt, angetrieben durch nationale Sicherheitsbedenken und das Bestreben nach widerstandsfähigeren Lieferketten.

Diese industrielle Renaissance dreht sich nicht nur um Arbeitsplätze; es geht darum, Amerikas industrielles Rückgrat wieder aufzubauen. Und im Zentrum dieses Wiederaufbaus steht Kupfer.

Vom Kabel in neuen Fabriken bis zu den Komponenten in modernen Maschinen - Kupfer ist das Lebenselixier der modernen Industrie.

Darüber hinaus beginnt die USA mit einem massiven Infrastrukturumbau. Die American Society of Civil Engineers schätzt einen Investitionsbedarf von 2,6 Billionen Dollar in den nächsten zehn Jahren.

Kupfer wird ein entscheidender Bestandteil bei der Modernisierung von Stromnetzen, Verkehrsnetzen und Kommunikationssystemen sein.



Eilmeldung: Gladiator Metals ernennt internationalen Bergbau-Manager von Teck!!

Olav Langelaar wird dem Führungsteam von Gladiator Metals Corp. als Vice President of Corporate Development beitreten. Er wird die strategische Expansion des Unternehmens leiten, während es die Exploration in seinem hochgradigen Kupferprojekt, dem Whitehorse-Kupferprojekt, weiter vorantreibt.

Herr Langelaar verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in den kanadischen Kapitalmärkten und der internationalen Bergbauindustrie. In den letzten 20 Jahren arbeitete er als Investmentbanker bei Dundee Goodman Merchant Partners, Primary Capital und Dundee Securities. Seine Investmentbanking-Erfahrung wird durch umfassende operative und unternehmerische Tätigkeiten im Bergbausektor ergänzt. Er hatte 14 Jahre Führungspositionen bei Ospraie Gold, Amerigo Resources und Placer Dome inne und war als Ingenieur in operativen Funktionen bei Cameco, Cominco (Teck) und Agrium (Nutrien) tätig.

Herr Langelaar besitzt einen Bachelor of Science (Honours) der University of Waterloo in Maschinenbau und einen Master of Business Administration (MBA) von der Ivey School of Business (University of Western Ontario). Er ist Mitglied der Engineers and Geoscientists BC und fungiert weiterhin als Managing Director bei Mincap Merchant Partners, während er im Vorstand von P2 Gold und SPC Nickel Corp. sitzt.

Der CEO von Gladiator, Jason Bontempo, kommentierte: "Herr Langelaar wird eine wertvolle Bereicherung für das Führungsteam von Gladiator sein, während wir das Whitehorse-Kupferprojekt in Richtung Ressourcendefinition vorantreiben und das Potenzial bekannter Mineralisierungen bei mehreren wichtigen Projekten erkunden. Wir freuen uns darauf, ihn in unserem Team willkommen zu heißen, während wir den Markt in den kommenden Wochen mit weiteren Bohrergebnissen aus unserer zuvor angekündigten 13.000-Meter-Bohrkampagne im Sommer aktualisieren."

Das Rennen der KI: Warum Kupfer König ist!

Während die industrielle Nachfrage steigt, schafft eine weitere Kraft eine völlig neue Kategorie des Kupferverbrauchs: künstliche Intelligenz.

Die massiven Rechenzentren, die KI-Algorithmen antreiben, sind enorme Energiefresser und benötigen riesige Mengen an Kupfer für die Stromverteilung und Kühlsysteme.

Ein zunehmender Kupfermangel wird sich weiter verschärfen, da die künstliche Intelligenz die Nachfrage nach dem roten Metall in den kommenden Jahrzehnten um bis zu 72 % steigern wird, so der Bergbaukonzern BHP.

Einer anderen Schätzung zufolge erwartet BHP, dass die weltweite Kupfernachfrage bis zur Mitte des Jahrhunderts auf 52,5 Millionen Tonnen pro Jahr steigen wird, verglichen mit 30,4 Millionen Tonnen im Jahr 2021.

Das ist keine entfernte Zukunftsvision, sondern eine gegenwärtige Realität, die den Kupfermarkt jetzt neu gestaltet.

Und es schafft die perfekten Bedingungen für Unternehmen wie Gladiator Metals (ISIN: CA37653W1014; WKN: A3D6HK), die sich auf die Definition von Kupferressourcen in stabilen, nordamerikanischen Regionen konzentrieren.

Gladiator Metals (ISIN: CA37653W1014; WKN: A3D6HK): Auf Kanadas Kupfererbe zugreifen

Das Whitehorse-Kupferprojekt von Gladiator Metals (ISIN: CA37653W1014; WKN: A3D6HK) ist ideal positioniert, um von diesen zusammenlaufenden Trends zu profitieren.

Das Projekt, das im Yukon Territory in Kanada liegt, bietet:

Eine reiche Bergbaugeschichte : Der Whitehorse-Kupfergürtel produzierte zwischen 1967 und 1982 über 10 Millionen Pfund Kupfer.

Enormes Explorationspotenzial : Die 35 Kilometer lange Streichlänge beherbergt mehrere hochgradige Vorkommen, von denen viele mit modernen Techniken noch nicht ausreichend erforscht sind.

Exzellente Infrastruktur : Die Nähe zur Stadt Whitehorse bietet Zugang zu Straßen, Strom und qualifizierten Arbeitskräften.

Eine stabile, bergbaufreundliche Gerichtsbarkeit : Der Betrieb in Kanada mindert geopolitische Risiken, die in vielen Kupfer produzierenden Regionen auftreten.

Der "Made in North America"-Bonus

Da die Spannungen zwischen Ost und West anhalten, werden wir wahrscheinlich einen wachsenden Premiumaufschlag für in stabilen, verbündeten Ländern produzierte Ressourcen sehen.

Dieser "Made in North America"-Bonus könnte ein zweistufiges Preissystem für Kupfer schaffen, bei dem im Inland produziertes Metall einen erheblichen Aufpreis erzielt.

Frühe Anzeichen dieses Trends sind bereits sichtbar.

In den letzten Monaten wurden Kupferpreise an der amerikanischen CME-Börse mit Aufschlägen von 300 bis 600 US-Dollar pro Tonne im Vergleich zur London Metal Exchange gehandelt.

Für Gladiator Metals (ISIN: CA37653W1014; WKN: A3D6HK), das in der stabilen Gerichtsbarkeit des Yukon operiert, könnte dieser Trend zu höheren erzielten Preisen führen, falls das Unternehmen eine Ressource definiert und Kupfer aus seinem Whitehorse-Kupferprojekt produziert.

Gladiator Metals' (ISIN: CA37653W1014; WKN: A3D6HK) Doppelstrategie & Was als Nächstes kommt

Gladiator Metals (ISIN: CA37653W1014; WKN: A3D6HK) verfolgt eine clevere Doppelstrategie, die sowohl darauf abzielt, Cowley Park in Richtung Ressourcendefinition voranzutreiben als auch das Potenzial anderer hochgradiger Kupfervorkommen zu erschließen.

Jüngste Bohrungen bei Cowley Park, Arctic Chief und Best Chance haben das erhebliche Ressourcenausweitungspotenzial des Projekts bestätigt.

Gladiator Metals (ISIN: CA37653W1014; WKN: A3D6HK) erwartet, in den kommenden Wochen weitere Ergebnisse aus 28 Bohrlöchern in diesen Projekten bekannt zu geben.

Dieser Fortschritt, kombiniert mit den bestehenden Infrastrukturvorteilen - wie Straßenanbindung, Wasserkraft und der Nähe zu Arbeitskräften - bedeutet, dass Gladiator Metals (ISIN: CA37653W1014; WKN: A3D6HK) gut positioniert ist, um die Operationen schnell auszuweiten, da die Kupfernachfrage weiter stark ansteigt.

Wichtige Katalysatoren, die in den kommenden Monaten zu beobachten sind:

Analyseergebnisse der kürzlich abgeschlossenen Bohrungen bei Best Chance, Arctic Chief und Cowley Park. Laufende Bohrergebnisse aus dem Cub-Trend. Potenzielle Updates der Ressourcenschätzungen unter Berücksichtigung neuer Daten. Weitere Explorationsergebnisse im gesamten Whitehorse-Kupfergürtel.



Jeder dieser Meilensteine hat das Potenzial, die Aktie von Gladiator Metals (ISIN: CA37653W1014; WKN: A3D6HK) erheblich neu zu bewerten, wenn der Markt beginnt, den wahren Wert seines Whitehorse-Kupferprojekts in dieser neuen geopolitischen Landschaft zu erkennen.





Mit Gladiator Metals (ISIN: CA37653W1014; WKN: A3D6HK) auf der Kupferwelle reiten

Da die Welt zunehmend auf KI und Elektrifizierung angewiesen ist, hat Kupfer eine entscheidende Rolle in der Wirtschaft der Zukunft eingenommen.

Gladiator Metals (ISIN: CA37653W1014; WKN: A3D6HK) ist perfekt positioniert, um von diesem Trend zu profitieren, da das Whitehorse-Kupferprojekt das Potenzial hat, einen bedeutenden Beitrag zur weltweiten Versorgung mit hochgradigem Kupfer zu leisten.

Jüngste Durchbrüche bei Best Chance und anderen Projekten deuten darauf hin, dass Gladiator Metals (ISIN: CA37653W1014; WKN: A3D6HK) einer der nächsten großen Gewinner im Kupfermarkt sein könnte.

Für Investoren, die der Entwicklung voraus sein wollen, bietet Gladiator Metals (ISIN: CA37653W1014; WKN: A3D6HK) eine überzeugende Gelegenheit, vom Kupferboom zu profitieren.

Quellen:

https://www.mining.com/web/cme-copper-premium-to-lme-attracting-metal-shipments-to-us/

https://infrastructurereportcard.org/economics-old/investment-gap-2020-2029/

https://markets.businessinsider.com/news/commodities/copper-shortage-commodity-price-artificial-intelligence-outlook-data-centers-ai-2024-9#:~:text=The%20AI%20boom%20will%20nearly%20double%20demand%20for,data%20centers%20will%20require%20power%20capacity%20to%20expand

https://www.gladiatormetals.com/projects

ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN. DIE FOLGENDEN HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE MÜSSEN GELESEN UND VERSTANDEN WERDEN UND SIE MÜSSEN DEN ENTHALTENEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN ZUSTIMMEN, BEVOR SIE UNSERE ARTIKEL LESEN.



Wir beschäftigen uns mit Werbung und Verkaufsförderung für Unternehmen. Alle von uns veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und sollten nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren ausgelegt werden. Weder die dargelegten Informationen noch die darin enthaltenen Aussagen, Meinungsäußerungen oder sonstigen Inhalte stellen direkt oder indirekt eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Weder der Eigentümer von Machai Capital Inc. noch eines seiner Mitglieder, leitenden Angestellten, Direktoren, Auftragnehmer oder Mitarbeiter sind lizenzierte Broker-Dealer, Kontovertreter, Market Maker, Investmentbanker, Anlageberater, Analysten oder Underwriter. Die Anlage in Wertpapiere, einschließlich der Wertpapiere von Unternehmen, die auf dieser Website vorgestellt oder besprochen werden, ist für Personen gedacht, die ein hohes Risiko eingehen. Zuschauer sollten immer einen lizenzierten Wertpapierprofi konsultieren, bevor sie Wertpapiere eines Unternehmens kaufen oder verkaufen, das auf Machai Capital Inc. vorgestellt oder besprochen wird. Aufgrund des spekulativen Charakters der vorgestellten Unternehmen ist es möglich, dass die gesamte Investition eines Zuschauers verloren geht oder beeinträchtigt wird. Denken Sie daran, niemals in die Wertpapiere eines auf dieser Website vorgestellten oder besprochenen Unternehmens zu investieren, es sei denn, Sie können es sich leisten, Ihre gesamte Investition zu verlieren. Darüber hinaus ist die Anlage in Wertpapiere mit geringer Marktkapitalisierung äußerst spekulativ und mit einem äußerst hohen Risiko verbunden. Machai Capital Inc. gibt keine Empfehlung ab, dass die Wertpapiere eines auf dieser Website vorgestellten oder besprochenen Unternehmens von Besuchern gekauft, verkauft oder gehalten werden sollten, die über diese Website etwas über die profilierten Unternehmen erfahren.



Angenommen, Gladiator Metals Corp. ist als "Unternehmen" definiert:

Die begrenzte Betriebsgeschichte des Unternehmens als börsennotiertes Unternehmen und seine Abhängigkeit von einem Markt, der durch schnelle technologische Veränderungen gekennzeichnet ist, machen die Vorhersage zukünftiger Geschäftsergebnisse schwierig oder unmöglich. Es kann nicht garantiert werden, dass das Unternehmen vierteljährlich oder jährlich ein Umsatzwachstum erzielen kann oder dass die erzielten Einnahmen gesteigert oder aufrechterhalten werden können. Darüber hinaus kann das Unternehmen seine Betriebskosten erhöhen, um höhere Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zu finanzieren, seine Vertriebs- und Marketingbemühungen zu steigern, Vertriebskanäle zu entwickeln, seine Kundenbetreuungskapazitäten zu erweitern und seine Verwaltungsressourcen in Erwartung künftigen Wachstums zu erweitern. In dem Maße, in dem Erhöhungen dieser Ausgaben höhere Einnahmen vorausgehen oder nicht in der Folge darauf folgen, würden sich das Geschäft, die Betriebsergebnisse und die Finanzlage des Unternehmens erheblich negativ auswirken.



Das Unternehmen verfügt nicht über eine Historie der Erträge und des Cashflows aus der Geschäftstätigkeit, und es kann nicht garantiert werden, dass die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens eine langfristige Marktakzeptanz erreichen oder aufrechterhalten. In dem Maße, in dem das Unternehmen in zukünftigen Perioden einen negativen Cashflow aufweist, muss das Unternehmen möglicherweise einen Teil seiner Barreserven zur Finanzierung dieses negativen Cashflows bereitstellen. Das Unternehmen ist daher zahlreichen Risiken ausgesetzt, die für Unternehmen in der Anfangsphase üblich sind, darunter Unterkapitalisierung, Liquiditätsengpässe, Einschränkungen hinsichtlich Personal, finanzieller und anderer Ressourcen sowie fehlende Einnahmen. Soweit dem Unternehmen bei der Entwicklung und Erweiterung seines Geschäfts erhebliche Kosten entstehen, kann es für das Unternehmen schwieriger werden, künftige Rentabilität zu erreichen und aufrechtzuerhalten. Das Unternehmen kann in Zukunft erhebliche Verluste erleiden und mit unvorhergesehenen Kosten, Schwierigkeiten, Komplikationen, Verzögerungen und anderen unbekannten Ereignissen konfrontiert werden. Dementsprechend ist das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage, die Rentabilität zu erreichen oder aufrechtzuerhalten. Es gibt keine Garantie dafür, dass es dem Unternehmen gelingen wird, eine Rendite auf die Investition der Aktionäre zu erzielen, und die Erfolgswahrscheinlichkeit muss vor dem Hintergrund der frühen Geschäftsphase berücksichtigt werden.



Für einen umfassenderen Überblick über die mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens verbundenen Risiken lesen Sie bitte die fortlaufenden Offenlegungsdokumente des Unternehmens, die jeweils im Unternehmensprofil unter www.sedarplus.ca abgelegt sind.



Für einen umfassenderen Überblick über die Risiken im Zusammenhang mit dem Geschäft von Gladiator Metals Corp. lesen Sie bitte die kontinuierlichen Offenlegungsdokumente von Gladiator Metals Corp Inc. die jeweils im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgelegt sind.



BEZAHLTE WERBUNG. Bei dieser Mitteilung handelt es sich um bezahlte Werbung zwischen Wall Street Online/Smartbroker Holding AG und Machai Capital Inc. und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Diese Entschädigung stellt einen großen Konflikt mit unserer Fähigkeit dar, unvoreingenommen zu sein. Diese Mitteilung dient ausschließlich Unterhaltungszwecken. Investieren Sie niemals allein aufgrund unserer Kommunikation.



AKTIENBESITZ. Der Eigentümer von Machai Capital Inc. kauft und verkauft möglicherweise Aktien dieses Emittenten zum eigenen Vorteil. Aus diesem Grund betonen wir, dass Sie eine umfassende Due-Diligence-Prüfung durchführen und den Rat Ihres Finanzberaters oder eines registrierten Broker-Händlers einholen, bevor Sie in Wertpapiere investieren. Diese Beziehung und die von uns zu erhaltende Vergütung stehen in einem großen Konflikt mit unserer Fähigkeit, unvoreingenommen zu sein.



Einige Inhalte dieser Website enthalten zukunftsgerichtete Informationen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1993 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, einschließlich Aussagen über das erwartete kontinuierliche Wachstum eines Unternehmens und den Wert seiner Wertpapiere. In Übereinstimmung mit den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 wird hiermit darauf hingewiesen, dass hierin enthaltene Aussagen, die sich auf die Zukunft beziehen und alles andere als historische Informationen enthalten, Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die sich auf die tatsächlichen Geschäftsergebnisse eines Unternehmens auswirken können . Die tatsächliche Leistung eines Unternehmens kann erheblich von der Leistung abweichen, die in den auf dieser Website oder den darin enthaltenen Websites genannten zukunftsgerichteten Aussagen oder Ankündigungen beschrieben wird. Zu den zu berücksichtigenden Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse abweichen, gehören: die Größe und das Wachstum des Marktes für die Produkte des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, seinen Kapitalbedarf kurz- und langfristig zu finanzieren; Preisdruck; unvorhergesehene und/oder unerwartete Umstände bei Ereignissen; usw. sowie die Risikofaktoren und andere Faktoren, die in den Einreichungen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission dargelegt sind. Allerdings ist die Leistung eines Unternehmens in der Vergangenheit keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Im Allgemeinen stammen die Informationen zu einem auf dieser Website vorgestellten oder besprochenen Unternehmen aus öffentlichen Quellen. Machai Capital gibt keine Zusicherungen, Gewährleistungen oder Garantien hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der bereitgestellten oder besprochenen Informationen. Zuschauer sollten sich nicht ausschließlich auf die Informationen verlassen, die sie über unsere Website oder in Mitteilungen erhalten, die von unserer Website stammen. Betrachter sollten die von uns bereitgestellten Informationen zu den profilierten Unternehmen als Ausgangspunkt für weitere unabhängige Recherchen zu den porträtierten oder besprochenen Unternehmen nutzen, um dem Betrachter die Möglichkeit zu geben, sich eine eigene Meinung über die Anlage in die Wertpapiere dieser Unternehmen zu bilden. Die von den profilierten Unternehmen gemachten Sachverhaltsaussagen oder Ähnliches gelten zum angegebenen Datum und können ohne Vorankündigung geändert werden. Machai Capital Inc. ist nicht verpflichtet, die bereitgestellten Informationen zu aktualisieren. Machai Capital Inc., seine Eigentümer, leitenden Angestellten, Direktoren, Auftragnehmer und Mitarbeiter sind nicht für Fehler und Auslassungen verantwortlich. Von Zeit zu Zeit werden bestimmte Inhalte auf dieser Website von unseren Mitarbeitern oder Dritten verfasst und veröffentlicht. Zusätzlich zu Informationen über unsere profilierten Unternehmen enthält unsere Website von Zeit zu Zeit die Symbole von Unternehmen und/oder Newsfeeds über Unternehmen, die von uns nicht profiliert werden, sondern lediglich bestimmte Aktivitäten im Micro-Cap- oder Penny-Stock-Bereich veranschaulichen Markt, den wir hervorheben. Zuschauer werden darauf hingewiesen, dass alle Analyseberichte und Newsfeeds ausschließlich zu Informationszwecken herausgegeben werden. Alle geäußerten Meinungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Es ist auch möglich, dass eines oder mehrere der auf dieser Website besprochenen oder profilierten Unternehmen bestimmte oder keine Aussagen auf der Website nicht genehmigt haben. Machai Capital Inc. ermutigt die Zuschauer, die auf dieser Website erhaltenen Informationen durch unabhängige Recherchen und andere professionelle Ratschläge zu ergänzen. Der Inhalt dieser Website basiert auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, deren Richtigkeit wir jedoch nicht garantieren und nicht den Anspruch erheben, eine vollständige Aussage oder Zusammenfassung der verfügbaren Daten zu sein. Websites Dritter und andere Informationen Diese Website bietet möglicherweise Hyperlinks zu Websites Dritter oder Zugriff auf Inhalte Dritter.

Machai Capital Inc, seine Eigentümer, leitenden Angestellten, Direktoren, Auftragnehmer und Mitarbeiter sind weder für Fehler und Auslassungen verantwortlich, noch kontrolliert, unterstützt oder garantiert Machai Capital Inc den Inhalt solcher Websites. Machai Capital Inc. kontrolliert, befürwortet oder garantiert den Inhalt solcher Websites nicht. Durch den Zugriff, die Anzeige oder die Nutzung der Website oder der von der Website ausgehenden Mitteilungen erklären Sie sich damit einverstanden, dass Machai Capital Inc., seine Eigentümer, leitenden Angestellten, Direktoren, Auftragnehmer und Mitarbeiter nicht für Inhalte, zugehörige Links, Ressourcen oder damit verbundene Dienste verantwortlich sind eine Website eines Drittanbieters. Sie stimmen außerdem zu, dass Machai Capital Inc., seine Eigentümer, leitenden Angestellten, Direktoren, Auftragnehmer und Mitarbeiter nicht für Verluste oder Schäden jeglicher Art haften, die mit Ihrer Nutzung von Inhalten Dritter verbunden sind. Links und Zugriff auf diese Websites werden ausschließlich zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt. Machai Capital Inc. nutzt Dritte, um Informationen an Abonnenten weiterzugeben.



Medieninhaber und Herausgeber:

Machai Capital Inc.

17565 58 Ave #101, Surrey,

BC V3S 4E3



Verantwortlicher für den Inhalt:

Suneal Sandhu

Enthaltene Werte: CA3359341052,GB0007188757,CA8787422044,CA46579R1047,CA37653W1014