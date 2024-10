© Foto: Arne Dedert/dpa



Die Deutsche Börse enttäuscht mit ihren Quartalszahlen, bei Atoss Software heben Anleger dagegen den Daumen. So reagieren die Märkte auf die wichtigsten Earnings am Mittwoch.Die Aktien der Deutschen Börse rutschen nach der Vorlage der aktuellen Quartalszahlen am Mittwoch ins Minus. Zum Handelsstart gaben die Papiere im Xetra-Handel 2,5 Prozent nach. Trotz eines starken operativen Ergebnisses verschreckten leicht enttäuschende Erträge und Gewinnmitnahmen die Anleger. Selbst ein angehobener Ausblick konnte die Anleger nicht beeindrucken. Laut UBS-Analyst Michael Werner waren die positiven Prognosen bereits in den Konsensschätzungen eingepreist. Der Schweizer Pharmakonzern Roche ist auf Kurs, …