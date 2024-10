The following instruments on XETRA do have their first trading 25.10.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 25.10.2024Aktien1 AU0000109159 Duratec Ltd.2 PLUNMOT00013 Unimot Gaz S.A.3 CA8552811017 Stardust Solar Energy Inc.4 CA0307361026 AmeriTrust Financial Technologies Inc.5 CA9214283066 Vanadiumcorp Resource Inc.Anleihen1 US06051GMD87 Bank of America Corp.2 US24023LAF31 DBS Group Holdings Ltd.3 US39530LAD29 Greenko Dutch B.V.4 US39530MAA62 Greenko Power II Ltd.5 US44891AAK34 Hyundai Capital America6 IT0005619546 Italien, Republik7 US58547DAD12 Melco Resorts Finance Ltd.8 US58547DAA72 Melco Resorts Finance Ltd.9 AT0000A3EK38 Niederösterreich, Land10 US82460EAL48 Shinhan Bank Co. Ltd.11 US85513LAB09 Star Energy Geothermal Darajat II Ltd.12 US857006AG58 State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd.13 XS2927556519 CA Immobilien Anlagen AG14 CA135087S471 Canada, Government of...15 XS2925030830 The Korea Development Bank