ROUNDUP 2: BMW-Gewinn bricht ein wegen China-Schwäche und Bremsenproblemen

MÜNCHEN - Der Autobauer BMW hat im dritten Quartal wegen der technischen Probleme mit Bremssystemen und der Schwäche auf dem wichtigen chinesischen Markt einen massiven Gewinneinbruch erlitten. Der Konzernüberschuss sackte um fast 84 Prozent auf 476 Millionen Euro ab, wie der Dax-Konzern am Mittwoch in München mitteilte. Der Umsatz schrumpfte wegen gesunkener Verkäufe um knapp 16 Prozent auf 32,4 Milliarden Euro. Konzernchef Oliver Zipse bemühte sich zwar, Zuversicht zu versprühen. Die BMW-Aktie verlor dennoch deutlich.

ROUNDUP 2: Siemens Healthineers bleibt vorsichtig - Anleger aber erleichtert

ERLANGEN - Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers hat für das neue Geschäftsjahr einen vorsichtigen Ausblick gegeben. So geht die Siemens-Tochter zwar von einem weiteren Wachstum und einer steigenden Profitabilität aus, Analysten hatten jedoch mit mehr gerechnet. Die Schwäche des chinesischen Marktes dürfte sich dabei zunächst fortsetzen. Im vergangenen Geschäftsjahr erreichte Healthineers seine Prognosen. Dazu trug auch ein gutes Schlussquartal bei.

ROUNDUP: Schwache Neun-Monats-Bilanz - Evotec hält trotzdem an Zielen fest

HAMBURG - Beim Pharmawirkstoffforscher und -entwickler Evotec lässt der erhoffte Aufschwung weiter auf sich warten. Im vergangenen Quartal ging der Umsatz der Hanseaten erneut zurück, und die Kosten für den laufenden Umbau trieben das angeschlagene Unternehmen noch tiefer in die roten Zahlen. Die im Sommer gesenkten Jahresziele rücken damit in die Ferne, doch behält das Management sie bei. Der seit Juli amtierende Konzernchef Christian Wojczewski will nun beim Konzernumbau Tempo machen. Analysten zeigten sich in ersten Reaktionen jedoch skeptisch, und an der Börse ging es für das Papier zur Wochenmitte abwärts.

ROUNDUP: Supermarktkonzern Ahold Delhaize schlägt Erwartungen - Kursplus

ZAANDAM - Der Supermarktbetreiber Ahold Delhaize hat im dritten Quartal dank stärkerer Geschäfte in Europa etwas besser abgeschnitten als erwartet. Das Management bestätigte am Mittwoch seine Jahresziele und kündigte weitere Aktienrückkäufe an. Wie schon 2024 sollen auch 2025 eigene Papiere im Wert von einer Milliarde Euro zurückgekauft werden, wie der Konzern am Mittwoch im niederländischen Zaandam mitteilte. Die Aktie legte im freundlichen Gesamtmarkt überdurchschnittlich zu.

ROUNDUP: Fresenius legt Messlatte für 2024 erneut höher - Erfolgreiches Quartal

BAD HOMBURG - Fresenius hat dank Einsparungen und guter Geschäfte beim Generikahersteller Kabi abermals ein unerwartet starkes Quartal hinter sich. Das Management des Medizin- und Klinikkonzerns hob nun erneut die Jahresziele an. Mit dem im Wesentlichen abgeschlossenen Konzernumbau habe Fresenius die richtigen Weichen gestellt und sich "wetterfest" gemacht, resümierte Chef Michael Sen auf der Pressekonferenz am Mittwoch. Nun gehe es darum, sich auch zukunftsfähig zu machen. Dabei schloss er auch Zukäufe nicht mehr generell aus. Mit ihrem Sparprogramm kommen die Bad Homburger unterdessen schneller voran als geplant, und auch der hohe Schuldenberg schrumpft weiter.

ROUNDUP: Henkel wird etwas optimistischer für Ergebnisse 2024

DÜSSELDORF - Der Konsumgüterkonzern Henkel wird für das laufende Jahr optimistischer. Nach dem bisherigen Jahresverlauf halte er es für sehr wahrscheinlich, dass die oberen Hälften der Gewinnzielspannen erreicht werden, sagte Konzernchef Carsten Knobel laut Mitteilung vom Mittwoch. Die nachgeschärfte Prognose samt Umsatzzahlen zum dritten Quartal gefiel den Anlegern: Die Henkel-Aktie legte zunächst deutlich zu, trat zuletzt aber auf der Stelle.

ROUNDUP 2: Vonovia will operativen Gewinn in den kommenden Jahren steigern

BOCHUM - Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern Vonovia schaltet nach zwei Jahren der Bilanzschonung wieder auf Wachstum und will mehr investieren. "Unser Kerngeschäft läuft hervorragend, nahezu alle unsere Wohnungen sind vermietet", sagte Unternehmenschef Rolf Buch bei Vorlage der Neunmonatszahlen am Mittwoch. Die wichtigsten Unternehmenszahlen entwickelten sich wie erwartet und das Unternehmen werde alle seine Ziele für das laufende Jahr am oberen Ende der Erwartungen erreichen. Für 2025 und die folgenden Jahre blicke der Vorstand zuversichtlich nach vorn. Die Aktie legte am Vormittag zunächst um gut ein Prozent zu, notierte zuletzt aber leicht im Minus.

ROUNDUP: Abnehm- und Diabetesmittel von Novo Nordisk florieren

BAGSVAERD - Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk macht weiterhin gute Geschäfte mit seinen wichtigsten Kassenschlagern. Vor allem der Verkauf der Abnehmspritze Wegovy sprang im vergangenen Quartal sprunghaft an und übertraf die Erwartungen der Analysten. Nach den eher enttäuschenden Verkaufszahlen des US-Konkurrenten Eli Lilly hatte die Börse am Mittwoch zunächst etwas zu feiern - am Nachmittag kehrte jedoch Ernüchterung ein.

ROUNDUP 2: Neues Retro-Modell soll Puma helfen - Aktie verliert

HERZOGENAURACH - Der weltweit drittgrößte Sportartikelhersteller Puma will mit der Neuauflage des Kult-Sportschuhs "Speedcat" massives Wachstum generieren. Puma hatte das Modell Ende der 1990er Jahre eigentlich als feuerfesten Schuh für Motorsport-Piloten entwickelt. Als er 2001 auf den Markt kam, wurde der Schuh mit dünner Sohle zu einer Modeerscheinung im Alltagsgebrauch.

GESAMT-ROUNDUP: Commerzbank wehrt sich weiter gegen Unicredit-Avancen

FRANKFURT - Die Commerzbank will ihre Anteilseigner im Abwehrkampf gegen die italienische Unicredit weiterhin mit der Aussicht auf einen Rekordgewinn bei der Stange halten. Zwar verdiente der Dax-Konzern im dritten Quartal etwas weniger als ein Jahr zuvor, im Gesamtjahr sieht sich der Vorstand dennoch auf Kurs zu einem Überschuss von rund 2,4 Milliarden Euro. Unicredit-Chef Andrea Orcel warb indes weiter für eine Übernahme des Frankfurter Geldhauses, dämpfte aber Spekulationen auf einen schnellen Deal.

ROUNDUP: Triste Nachfrage und niedrige Stahlpreise belasten Klöckner & Co

DUISBURG - Der Stahlhändler Klöckner & Co hat auch im dritten Quartal niedrige Stahlpreise zu spüren bekommen. Den Gewinnausblick für 2024 bestätigte Klöckner-Chef Guido Kerkhoff am Mittwoch bei der Zahlenvorlage aber. Er kalkuliert weiterhin mit einem Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie vor wesentlichen Sondereffekten von 120 bis 180 Millionen Euro. Die Aktie von Klöckner & Co hinkte dem festen Gesamtmarkt zur Wochenmitte mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 4,78 Euro hinterher.

ROUNDUP 2: Teamviewer erwartet in schwierigem Markt mehr Marge - Aktie verliert

GÖPPINGEN - Der Softwareanbieter Teamviewer setzt sich bei der operativen Marge in diesem Jahr dank eines überraschend guten dritten Quartals ein höheres Ziel. Beim Erlös schlägt sich allerdings das weiter schwierige Umfeld nieder, die Göppinger grenzten ihre Umsatzerwartungen im unteren Bereich der bisherigen Zielspanne ein. "Der Markt für IT und Software bekommt aktuell nicht viel Rückenwind", sagte Vorstandschef Oliver Steil im Gespräch mit der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX zur Umsatzentwicklung. "Wir sind dennoch zufrieden mit unseren Ergebnissen, und die Pipeline für das vierte Quartal sieht gut aus. Nach der US-Wahl gibt es vermutlich auch weniger Unsicherheit im Markt." Die Aktie rutschte am Mittwoch deutlich ab.

ROUNDUP: Jenoptik verschiebt 2025-Ziele um ein Jahr - Aufschwung verzögert sich

JENA - Der Technologiekonzern Jenoptik rechnet nicht mehr mit dem Erreichen seiner Ziele für 2025. Ein Umsatz von 1,2 Milliarden Euro und eine operative Marge (Ebitda-Marge) von 21 bis 22 Prozent würden wohl erst ein Jahr später erreicht werden, teilte das Unternehmen am Dienstagabend überraschend in Jena mit. Jenoptik begründete dies mit einer erwarteten Verzögerung beim Aufschwung in der Halbleiterausrüstungsindustrie. Die Aktie gab im frühen Mittwochhandel um rund 0,5 Prozent nach.

ROUNDUP: Evonik bestätigt Jahresziele - Aktie dennoch unter Druck

ESSEN - Evonik profitiert weiterhin von Sparmaßnahmen und der Ausrichtung auf profitablere Spezialchemie-Geschäfte. Zudem verkaufte sich das Tierfutter-Eiweiß Methionin zuletzt gut. Im dritten Quartal lief es für den MDax-Konzern gewinnseitig besser als von Analysten erwartet. Den Jahresausblick bestätigte Evonik-Chef Christian Kullmann, auch wenn "uns der Gegenwind der Konjunkturkrise kalt ins Gesicht bläst." Für den Aktienkurs ging es am Vormittag indes nach unten. So blicken einige Experten teils vorsichtig auf das Schlussquartal.

ROUNDUP: Rüstungsboom schiebt Hensoldt weiter an - Anleger nur bedingt zufrieden

TAUFKIRCHEN - Der Rüstungselektronik-Konzern Hensoldt sieht sich nach den ersten drei Quartalen auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Die Bayern profitieren anhaltend von einer starken Nachfrage nach ihren Sensorsystemen. Das Management bestätigte die Jahresprognose für Umsatz sowie operativen Gewinn, wie das Unternehmen am Mittwoch in Taufkirchen mitteilte. Angesichts gut gefüllter Auftragsbücher blickt der Vorstand zudem etwas zuversichtlicher auf das Verhältnis von Aufträgen zu Umsatz (Book-to-Bill-Ratio). Der Kurs der im MDax notierten Aktie zog zeitweise an, gab die Gewinne zuletzt aber ab.

ROUNDUP/Nach Katek-Übernahme: Kontron fährt operativen Rekordgewinn ein

LINZ - Die Übernahme des deutschen Elektronikunternehmens Katek hat Kontron einen deutlichen Schub verliehen. Der österreichische Technologiekonzern verdiente im dritten Quartal im operativen Geschäft so viel wie nie zuvor. Auch bei anderen Kennziffern legte Kontron deutlich zu. Anleger zeigten sich begeistert: Bis zum späten Vormittag verteuerte sich das Papier um fast 13 Prozent.



Weitere Meldungen



-Unicredit übertrifft einmal mehr die Erwartungen

-Toyota bleibt trotz Einbußen beim Ergebnisausblick - Aktie legt zu -Scheinwerferhersteller Hella erwartet weiter schwache Autokonjunktur -ROUNDUP: E-Auto-Ladenetz wächst zügig

-Chinesischer Automarkt legt im Oktober stark zu - E-Autos boomen weiter -ROUNDUP: Alle Jahre wieder: Konsumflaute und Händler-Frust vorm Fest -ROUNDUP: Nestlé bezieht neue Deutschland-Zentrale im Bahnhofsviertel -Tönnies benennt sich um zur 'Premium Food Group'

-Brüssel nimmt Hersteller von Gorilla-Glas unter die Lupe -Verbotene Absprachen: Strabag muss Millionen-Bußgeld zahlen -Mercedes-Benz setzt auf konstruktiven Dialog mit US-Regierung -BVB muss nun auch auswärts liefern: 'Es ist an der Zeit' -Weil: Verhandlungspartner bei VW noch weit auseinander -ROUNDUP: Niedersächsischer Landtag streitet über richtigen Weg aus der VW-Krise -Bundesregierung will einfacheres Bauen ermöglichen

-Lamy-Chef verlässt Unternehmen - Nachfolge noch unbekannt -Weil kündigt Gespräche über mögliche Salzgitter-Übernahme an -Stihl gratuliert Trump: Zuversicht für Geschäfte in den USA -Northvolt kann noch 2024 erste Fördermittel in Schleswig-Holstein erhalten°

