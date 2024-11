The following instruments on XETRA do have their first trading 11.11.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 11.11.2024Aktien1 ID1000144108 PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk.2 BMG1146K3097 Beijing Energy International Holding Co. Ltd. Temp3 CA1394811055 Cape Lithium Corp.4 US8679751045 Sunrise Communications AG ADR5 DE000A409690 SURTECO GROUP SE z.Verk.6 US35952H7008 Fuelcell Energy Inc.7 CA36118K1084 Future Fuels Inc.8 US45840Y3027 Interactive Strength Inc.9 IT0005619843 Landi Renzo S.p.A.Anleihen1 US88032WBC91 Tencent Holdings Ltd.2 US88032WAW64 Tencent Holdings Ltd.3 US88032WAV81 Tencent Holdings Ltd.4 US98313RAG11 Wynn Macau Ltd.5 US98313RAD89 Wynn Macau Ltd.6 XS2921539883 Takko Fashion GmbH7 ES0000012O00 Spanien, Königreich8 US04686E4G45 Athene Global Funding9 DE000A383RQ0 WeGrow AG10 FR001400U1Q3 Société Générale S.A.11 FR001400U1B5 Société Générale S.A.12 USU8574HAA69 Station Place Securitization Trust