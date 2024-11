EQS-News: hep global GmbH / Schlagwort(e): Vertrag

hep solar und Stadtwerke Stuttgart unterzeichnen Kooperationsvertrag



11.11.2024 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





hep solar und Stadtwerke Stuttgart unterzeichnen Kooperationsvertrag



Güglingen/Stuttgart, 11. November 2024 - Der baden-württembergische Solarspezialist hep solar und die Stadtwerke Stuttgart haben einen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Sie wollen in den nächsten Jahren gemeinsam Solarprojekte in Deutschland von bis zu 200 MWp entwickeln und realisieren. Das inhabergeführte Familienunternehmen hep solar aus Güglingen entwickelt, baut, betreibt und finanziert Solarparks auf der ganzen Welt, aber vor allem in Deutschland, Japan und Nordamerika. Dabei deckt das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette der Solarenergie ab: von der Projektentwicklung über den Bau bis zum Betrieb. Im Rahmen der Kooperation mit den Stadtwerken Stuttgart wird hep solar vor allem die Projektentwicklung übernehmen. Die Stadtwerke Stuttgart werden sich um die Finanzierung, die Stromvermarktung und den Betrieb des Solarparks kümmern. Die Landeshauptstadt Stuttgart hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2035 klimaneutral zu sein. Seit 2011 unterstützen die Stadtwerke Stuttgart die Landeshauptstadt bei diesem Ziel und setzen dabei konsequent auf erneuerbare Energien, unter anderem durch den Aufbau eines Portfolios an Freiflächensolaranlagen in Deutschland. Im Rahmen ihrer Zukunftsstrategie haben die Stadtwerke zudem bereits mehrere Windenergieprojekte in Angriff genommen und PV-Anlagen errichtet. Kooperation unterstützt Klimaschutzziel der Landeshauptstadt Stuttgart Im Rahmen der Kooperation mit hep solar weiten die Stadtwerke Stuttgart ihre solare Energieproduktion aus. Geplant sind Solarparks mit insgesamt bis zu 200 MWp. Damit können bis zu 88.000 Tonnen CO2-Emissionen eingespart werden. Die erzeugte Energie reicht aus, um etwa 65.000 deutsche Durchschnitts-Haushalte mit Strom zu versorgen, was die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen weiter reduziert. Martin Vogt, Global Head of Project Development bei hep solar: "Wir haben in Deutschland derzeit rund 90 Projekte mit insgesamt rund 1 GWp (DC) in der Pipeline. In der Kooperation mit den Stadtwerken Stuttgart fokussieren wir uns auf Baden-Württemberg und freuen uns, einen starken regionalen Partner gefunden zu haben. Die Zusammenarbeit ermöglicht beiden Parteien eine langfristige Planungssicherheit und bei hep solar können wir uns ganz auf eine unserer Kernkompetenzen, die Projektentwicklung, konzentrieren." "In der Kooperation mit hep solar bündeln wir gezielt die Kompetenzen beider Unternehmen, um die Energiewende weiter voranzubringen", sagt Peter Drausnigg, Technischer Geschäftsführer der Stadtwerke Stuttgart. "Die nun beschlossene Zusammenarbeit ist ein weiterer wichtiger Baustein zum Gelingen der Klimaneutralität in Stuttgart und der Region."



Über hep solar

hep solar ist ein Spezialist für Solarinvestments und Solarparks. Das inhabergeführte Familienunternehmen aus Baden-Württemberg entwickelt, baut, betreibt und finanziert Solarparks auf der ganzen Welt, aber vor allem in Deutschland, Japan und Nordamerika. Seit über 15 Jahren verbindet hep solar Know-how im operativen Umgang mit Solarparks mit hoher Kompetenz im Finanzbereich. Dabei deckt das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette der Solarenergie ab: von der Projektentwicklung über den Bau bis zum langfristigen Betrieb. Über internationale Solarinvestments bietet hep solar Anlegern und Investoren die Möglichkeit, sich am weltweiten Ausbau von Solarenergie zu beteiligen. hep solar beschäftigt weltweit über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Niederlassungen in Deutschland, Japan, USA und Kanada.



Pressekontakt:

Evelyn Kilinc

Römerstraße 3

D-74363 Güglingen

Tel.: +49 7135 93446-759

E-Mail: presse@hep.global

www.hep.global



Investorenkontakt:

Thomas Tschirf

Römerstraße 3

D-74363 Güglingen

Tel.: +49 7135 93446-0

E-Mail: greenbond@hep.global

www.hep.global



Finanzpressekontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

Haidelweg 48

D-81241 München

Tel.: +49 89 8896906-25

E-Mail: linh.chung@linkmarketservices.eu

www.linkmarketservices.eu



11.11.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com