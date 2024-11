IBM hat seinen ersten Bericht zum Stand der Nachhaltigkeitsbereitschaft veröffentlicht. Laut der Studie planen 88% der befragten Unternehmensführer, ihre Investitionen in IT für Nachhaltigkeit in den nächsten 12 Monaten zu erhöhen. Über die Hälfte der Befragten sieht darin eine Wachstumschance. Besonders großes Potenzial wird dem Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) zugeschrieben: 90% der Führungskräfte glauben, dass KI einen positiven Einfluss auf Nachhaltigkeitsziele haben wird.

Herausforderungen bei der Umsetzung

Trotz der positiven Einstellung gegenüber KI setzen 56% der Unternehmen diese Technologie noch nicht aktiv für Nachhaltigkeitszwecke ein. Als Haupthindernisse werden finanzielle Planung und Schwierigkeiten bei der Messung von Nachhaltigkeits-KPIs genannt. Zudem zeigt sich eine Wahrnehmungslücke zwischen Top-Führungskräften und ihren Mitarbeitern bezüglich der Nachhaltigkeit. Der Bericht empfiehlt Unternehmen, in passende KI-Tools zu investieren und verstärkt auf Datenanalyse zu setzen, um diese Herausforderungen anzugehen.

