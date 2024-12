DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BMW - Der Autohersteller steht vor einem Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats. Der ehemalige Finanzvorstand Nicolas Peter soll den langjährigen Chefkontrolleur Norbert Reithofer auf der Hauptversammlung im Mai kommenden Jahres ablösen, erfuhr das Handelsblatt aus Konzernkreisen. Eine entsprechende Empfehlung wolle der Aufsichtsrat auf einer Sitzung in der kommenden Woche aussprechen. Großaktionär Stefan Quandt und die Arbeitnehmervertreter um Betriebsratschef Martin Kimmich hätten sich bereits auf die Personalie geeinigt. (Handelsblatt)

DEUTSCHE BANK - Die Postbank will im kommenden Jahr ein gebührenfreies Konto einführen. "Im nächsten Jahr werden wir unsere Konto-Modelle aktualisieren", sagte der für das breite Privatkundengeschäft von Deutsche Bank und Postbank zuständige Manager Dominik Hennen dem Handelsblatt. "Bei der Gelegenheit werden wir auch ein ganz neues Kontomodell einführen, das sich an die Neobanken anlehnt." Hennen betonte, dass es Modelle mit differenzierten Gebühren geben solle. "Und es wäre naheliegend, wenn der günstigste dieser modularen Bausteine gebührenfrei wäre", so Hennen. Zuletzt hatte es bei der Postbank 2016 solch ein Kontomodell für Kunden mit einem monatlichen Geldeingang von 1.000 Euro gegeben. (Handelsblatt)

STELLANTIS - Der Opel-Mutterkonzern sieht keine Alternative zum batterieelektrischen Auto (BEV). "Wir glauben, dass die kurzfristigen Bedenken den Trend nicht ändern können", sagte Europachef Jean-Philippe Imparato im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ). Um die Probleme der Emissionen privater Autos zu lösen, seien BEV die einzige Lösung. Stellantis positioniert sich damit anders als jene, die wegen der aktuellen Verwerfungen auf dem europäischen Automarkt die Flottengrenzwerte und das für 2035 beschlossene Verbrenner-Aus zur Disposition stellen. (FAZ)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 04, 2024 01:01 ET (06:01 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.