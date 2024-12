The following instruments on XETRA do have their first trading 06.12.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 06.12.2024Aktien1 SE0023313762 Apotea AB2 BMG1146K2008 Beijing Energy International Holding Co. Ltd.3 CA18914M2076 Cloud3 Ventures Inc.4 SE0023287347 Fragbite Group AB5 AU0000368748 New Frontier Minerals Ltd.6 CA78109M2067 Rua Gold Inc.7 CA8959792018 Trilogy AI Corp.Anleihen/ETF/Fonds1 USG0686BAU38 Avolon Holdings Funding Ltd.2 US488401AD23 Kemper Corp.3 US64952XFH98 New York Life Global Funding4 XS2956850189 Citycon Treasury B.V.5 XS2951577126 European Bank for Reconstruction and Development6 XS2957380228 Johnson Controls International PLC7 XS2958382645 Achmea Bank N.V.8 DE000DW6AFZ1 DZ BANK AG9 AT0000A3GE67 Erste Group Bank AG10 US02005NBY58 Ally Financial Inc.11 US02005NBW92 Ally Financial Inc.12 XS2954187378 Asmodee Group AB13 XS2954189234 Asmodee Group AB14 USG0686BAV11 Avolon Holdings Funding Ltd.15 DE000A3H25Y6 Baden-Württemberg, Land16 USC18478AA20 Canadian Natural Resources Ltd.17 US126650EG12 CVS Health Corp.18 US126650EH94 CVS Health Corp.19 USJ64264AM64 Rakuten Group Inc.20 XS2953568479 Sherwood Financing PLC21 XS2953567745 Sherwood Financing PLC22 XS2953605008 Sherwood Financing PLC23 XS2814510496 Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.24 XS2814510579 Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.25 DE000HEL0B07 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale26 DE000HEL0BM5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale27 DE000HEL0BL7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale28 DE000HEL0BK9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale29 DE000HEL0BJ1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale30 DE000HEL0BH5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale31 IE0007YP0PL1 BNP Paribas EASY FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF32 LU2859392081 Xtrackers World Green Transition Innovators UCITS ETF33 LU2859297330 Xtrackers World Small Cap Green Transition Innovators UCITS ETF34 DE0009797415 Allianz Rentenfonds35 DE000A0YAX56 Zantke Euro High Yield AMI P (A)36 LU0430091412 Bantleon Return PA37 LU0261193329 Bantleon Yield PA38 LI0106892867 LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) A39 AT0000779764 Kathrein Euro Bond (R) A40 AT0000779772 Kathrein Euro Bond (R) T41 AT0000636733 Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) A42 AT0000636758 Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA