Aktien Wochenrückblick - erlebten wir den Anfang der schon länger von den Bullen erhofften Weihnachts- oder Jahresendrallye? Oder geht den Börsen am Montag die Puste aus? Bitcoins Höhenrausch konnte der Fall am Donnerstag nach dem Nehmen der 100.000,00 USD-Marke oberhalb der 90.000,00 USD-Marke abgebremst werden. Ob das letztendlich jetzt in einer Jahresendrallye ausgehen wird, möglicherweise orchestriert von einer weiteren Kryptowährungshausse? Denkbar, aber genauso wären andere Szenarien vorstellbar: Einsetzende Gewinnmitnahmen, Störgeräusche aus China oder aus dem President-elect-Umfeld oder ...

