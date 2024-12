The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 12.12.2024Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 12.12.2024ISIN NameBMG1932V3035 CASH FINL SVCS NEW HD,04CA74624U1049 PURE EXTRACTS TECHN. CORPDE000CZ40MP7 COBA 18/28 VAR896ES0213900220 BCO SANTANDER 17-UND. FLRFR0011289040 SQLI S.A. INH. EO-,80GB00BLP5YB54 ATLANTICA SU.INF. DL-10GB00BYX3WZ24 HEMOGENYX PHARM.PLC LS-01IE00BKTW5674 LEVERAGE SHA ETP 2070SE0011563295 ECOM TEAMS SWEDEN SERIE BUSG9T27HAD62 VED.RES.F.II 21/28 REGSUSU1478NAK38 CATALENT PH. 21/29 REGSUSY1753QAB87 CONT.EN.LEV. 21/27 REGSUS14879EAK47 CATALENT PH. 21/30 144AUS46647PCM68 JPMORG.CHASE 21/25 FLRUS61747YEG61 MORGAN STANL 21/25FLR MTNUS629377CC47 NRG ENERGY INC. 17/27US693475BH73 PNC FINL SVC 22/25 FLRXS1083226321 MORRISON SUPER. 14/29 MTNXS1849518276 SMURF.KAPP.ACQ. 18/26XS1881595083 ROSSINI 2025 144AXS2066727491 ROSSINI 19/25 FLRXS2198580867 STONPUB FINL 20/2025 REGSXS2210014788 STON.PUB.19 20/25 REGSXS2321651031 VIA CEL.DES. 21/26 REGSXS2326545204 ARAGVI F.IN.21/26 REGSXS2367107856 SANI/IKOS F. 21/26 REGSXS2399365399 LEVERAGE SHA ETP 2071