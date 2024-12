Das Instrument 3330 DE000A3MQRK6 ROSTRA AGC INH O.N. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 27.12.2024The instrument 3330 DE000A3MQRK6 ROSTRA AGC INH O.N. EQUITY is traded ex capital adjustment on 27.12.2024Das Instrument IFS0 DE000A40KXD6 INFAS HLDG AG Z.VERK. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 27.12.2024 und ex Kapitalmassnahme am 30.12.2024The instrument IFS0 DE000A40KXD6 INFAS HLDG AG Z.VERK. EQUITY is traded cum capital adjustment on 27.12.2024 and ex capital adjustment on 30.12.2024Das Instrument LRA CA3807192032 GOLD79 MINES LTD. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 27.12.2024 und ex Kapitalmassnahme am 30.12.2024The instrument LRA CA3807192032 GOLD79 MINES LTD. EQUITY is traded cum capital adjustment on 27.12.2024 and ex capital adjustment on 30.12.2024Das Instrument 4EF0 CA55658R2081 MADISON METALS INC. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 27.12.2024 und ex Kapitalmassnahme am 30.12.2024The instrument 4EF0 CA55658R2081 MADISON METALS INC. EQUITY is traded cum capital adjustment on 27.12.2024 and ex capital adjustment on 30.12.2024Das Instrument V0R SE0010102095 BIBBINSTRUMENTS AB EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 27.12.2024 und ex Kapitalmassnahme am 30.12.2024The instrument V0R SE0010102095 BIBBINSTRUMENTS AB EQUITY is traded cum capital adjustment on 27.12.2024 and ex capital adjustment on 30.12.2024Das Instrument ZSRL LU1859445063 BNPPE.-F.E./N.D.E.QDDEOH ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 27.12.2024 und ex Kapitalmassnahme am 30.12.2024The instrument ZSRL LU1859445063 BNPPE.-F.E./N.D.E.QDDEOH ETF is traded cum capital adjustment on 27.12.2024 and ex capital adjustment on 30.12.2024Das Instrument 1STS IE00BKT6ZH01 LEVERAGE SHA ETP 2070 ETN wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 27.12.2024 und ex Kapitalmassnahme am 30.12.2024The instrument 1STS IE00BKT6ZH01 LEVERAGE SHA ETP 2070 ETN is traded cum capital adjustment on 27.12.2024 and ex capital adjustment on 30.12.2024