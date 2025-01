Der DAX hat zum Wochenstart aufgrund anhaltender Sorgen über die Zins- und Inflationsentwicklung etwas Federn lassen müssen. Er ging am Ende mit einem Minus von 0,4 Prozent auf 20.132,85 Zählern aus dem Handel. Die 20.000-Punkte-Marke konnte erfolgreich verteidigt werden. Am heutigen Dienstag dürfte sich der deutsche Leitindex wieder etwas freundlicher zeigen. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,5 Prozent höher auf 20.238 Zähler.Auf der Terminseite stehen heute die Quartalszahlen von Südzucker ...

