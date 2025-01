The following instruments on XETRA do have their first trading 29.01.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 29.01.2025Aktien1 PLVGUAR00011 Energy S.A.2 SE0023114012 Qben Infra AB3 SE0000356008 Prevas AB4 US02919L5057 American Rebel Holdings Inc.5 US0727434047 Bayerische Motoren Werke AG ADR6 US08774B5084 Better Home & Finance Holding Co.7 US23128Q1013 Curbline Properties Corp.8 SE0018014243 Grangex AB9 US04525M1172 ASMedia Technology Inc. GDR10 US09077V1008 Bioage Labs Inc.11 US9485962008 Weibo Corp. Spons. ADR12 CA1079302081 Briacell Therapeutics Corp.13 CH1403212751 Lithium Argentina AG14 NL0015002CX3 Qiagen N.V.Anleihen/ETF1 US00440KAA16 Accenture Capital Inc.2 ES0200002139 Adif - Alta Velocidad3 XS2992015979 Canadian Imperial Bank of Commerce4 US27636AAC62 Eastern Energy Gas Holdings LLC5 US27636AAA07 Eastern Energy Gas Holdings LLC6 US29250RAT32 Enbridge Energy Partners L.P.7 SK4000026787 Slovenská Sporitelna AS8 USQ67949AC34 Nickel Industries Ltd.9 NO0013182766 Shearwater GeoServices AS10 XS2991917613 Vereinigte Mexikanische Staaten11 US925650AH69 VICI Properties L.P.12 US00440KAD54 Accenture Capital Inc.13 DE000DW6AGH7 DZ BANK AG14 FR0128838499 Frankreich, Republik15 XS2975300208 Al Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd.16 USN08063AA29 Bacardi-Martini B.V.17 US12636YAG70 CRH America Finance Inc.18 US12636YAF97 CRH America Finance Inc.19 US27636AAB89 Eastern Energy Gas Holdings LLC20 XS2941363553 Equinix Europe 2 Financing Co. LLC21 XS2974156627 KFH Sukuk Company22 USP87026AA16 Sitios Latinoamérica S.A.B. de C.V.23 XS2991917530 Vereinigte Mexikanische Staaten24 CH1400064569 Barry Callebaut AG25 BE6359577630 Communauté Germanophone [de Belgique]26 IE000AXUR1L9 AI-Enhanced US Equities UCITS ETF