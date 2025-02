WIEN (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Zollschock aus den USA sind die Anleger am Wiener Aktienmarkt auch am Mittwoch in Deckung geblieben. Der Leitindex ATX stand zum Handelsende zarte 0,02 Prozent im Plus bei 3.790,82 Punkten. Vom jüngsten Mehrjahreshoch vom vergangenen Freitag trennen das österreichische Börsenbarometer gut 80 Punkte. Der ATX Prime legte um 0,08 Prozent auf 1.897,17 Zähler zu. Auch im europäischen Umfeld war das Geschäft von großer Vorsicht geprägt.

"Der Handelskrieg hat begonnen und das Thema wird auch in den kommenden Tagen und Wochen immer wieder für Aufregung und eine erhöhte Nervosität sorgen", kommentierten die Analysten der Helaba. Konjunkturelle Aspekte, wie der ADP-Beschäftigungsreport oder der ISM-Serviceindex, spielten an den Aktienmärkten zur Wochenmitte nur eine untergeordnete Rolle. Etwas Gegenwind brachten zudem enttäuschende Zahlen der US-Konzerne Alphabet und AMD .

Am Wiener Markt blieb die Meldungslage derweil dünn. Etwas fester zeigten sich Bawag und RBI mit plus 0,4 respektive 0,9 Prozent. Gute Zahlen der spanischen Santander und der französischen Credit Agricole stützten europäische Finanzwerte tendenziell. Erste Group konnten hingegen nicht profitieren und büßten ein Prozent ein. Unter den übrigen Schwergewichten gaben Andritz und OMV um 0,7 beziehungsweise 1,7 Prozent nach.

Immobilienwerte legten im freundlichen Branchenumfeld zu. Unter den heimischen Vertretern gewannen CA Immo mit plus 1,9 Prozent am deutlichsten. Fallende Renditen an den Anleihemärkten dürften stützen.

Die Papiere der AMAG schlossen nach einer Abstufung von "Accumulate" auf "Hold" durch die Erste Group um 1,2 Prozent leichter bei 24,10 Euro. Analyst Michael Marschallinger erwartet im begonnenen Geschäftsjahr einen starken Margendruck. Das Kursziel senkte der Experte auf 26,30 Euro.

RHI Magnesita gewannen inzwischen 3,9 Prozent. Die Analysten der Berenberg Bank bekräftigten in Reaktion auf die abgeschlossene Resco-Übernahme ihre Kaufempfehlung für das Papier. Das Kursziel wurde moderat angehoben./spa/mik/APA/men

US0079031078, AT0000730007, ES0113900J37, AT0000652011, US02079K3059, AT0000743059, AT0000676903, AT0000606306, FR0000045072, AT0000641352, AT0000999982, AT0000BAWAG2