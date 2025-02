Aktien KW 6. Freitag nächstes Allzeithoch. Trump, Zölle, Rezession - alles egal? Überkauft - egal? News. Rheinmetall. Siltronic. Bechtle. Mutares. The Platform Group. 3U Holding. Bastei-Lübbe. Hapag-Lloyd. STEYR Motors. DataGroup. All for One Group. Jost.