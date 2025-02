Nach Erreichen eines neuen Rekordstands (22.935,06) hat der DAX am Mittwoch in den Korrekturmodus gewechselt und am Handelsende 410 Zähler verloren. Aussagen von Donald Trump zur Ukraine und neue Zins- und Inflationssorgen sorgten zusätzlich für Verunsicherung. Am Donnerstag startet der DAX behauptet in den Tag, wobei Airbus, Hypoport, Knorr-Bremse, Krones, Kontron, Mercedes-Benz, SAP und Siemens Healthineers im Fokus stehen.

