FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Ein guter Tag für die Aktionäre von Europas Werbegrößen: Nach aktuellen Geschäftszahlen schossen die Papiere von Ströer und vor allem JCDecaux am Donnerstagvormittag kräftig nach oben. Die Anteilsscheine der Deutschen bauten ihre Vortagesgewinne aus und erreichten mit 59,30 Euro das höchste Niveau seit August 2024.

Nach fast 13 Prozent Plus in zwei Tagen stockt die Bewegung allerdings an einer Charthürde. Möglicherweise auch, weil das Unternehmen bekräftigte, dass es für die Sparte Außenwerbung bislang keinen Verkaufsprozess gebe, sondern lediglich ergebnisoffene Gespräche geführt würden.

Die Signale für diesen Geschäftsbereich kamen jedenfalls sehr gut an. UBS-Experte Adam Berlin lobte das für das erste Quartal avisierte Wachstum von 13 bis 14 Prozent angesichts bereits guter Vergleichszahlen. Im vierten Quartal habe man hier derweil schwächer abgeschnitten als gedacht. Auch sein Goldman-Sachs-Kollege James Tate sprach von einem starken Spartenausblick.

Die Aktien von JCDecaux erholten sich in zwei Tagen nun fast um ein Viertel, kamen damit aber "nur" zurück auf das Niveau vom November. Noch am Dienstag waren sie auf einem Jahrestief gelandet und damit Ströer klar hinterhergehinkt.

UBS-Experte Berlin attestierte den Franzosen neben dem guten Ausblick auch ein solides viertes Quartal. Annick Maas von Bernstein hob die gänzlich neuen Margen- und Cashflow-Ziele hervor, die die Anleger beruhigen sollten./ag/stk

FR0000077919, DE0007493991