Ein Aufschub der Zölle für Autohersteller im Handelsstreit mit Mexiko und Kanada sorgte am Mittwoch für steigende Kurse an den US-Börsen. Der Dow Jones legte um 1,1 Prozent zu. Noch stärker erholte sich der Nasdaq 100, der um 1,4 Prozent zulegte. Am Vortag war der Index zwischenzeitlich auf das niedrigste ...