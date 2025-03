Berlin - Am 25. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der FC Schalke 04 bei Hertha BSC 2:1 gewonnen.Im ersten Durchgang hatte der S04 die Partie gegen harmlose Berliner weitgehend im Griff und ging in der 27. Minute durch Tomas Kalas in Führung. Nach dem Seitenwechsel zeigte sich die Hertha stark verbessert und kam bereits in der 51. Minute durch den Ex-Schalker Fabian Reese zum Ausgleich.Nur vier Minuten später lag jedoch wieder der Ruhrclub vorn. Kenan Karaman traf für die Gäste per Foulelfmeter. Die Hauptstädter zeigten sich von diesem Gegenschlag zwar unbeeindruckt, konnten ihre zahlreichen Chancen aber nicht zum Ausgleich nutzen.Am kommenden Freitag empfängt der FC Schalke Hannover 96. Am Sonntag reist die Hertha dann nach Braunschweig zur Eintracht.Die weiteren Ergebnisse vom Nachmittag: Greuther Fürth - 1. FC Magdeburg 1:1 und SSV Ulm - 1. FC Köln 0:1.