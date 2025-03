Die Vivendi-Aktie verzeichnete am 14. März 2025 einen deutlichen Rückschlag, nachdem sie am Vortag noch beachtliche Zuwächse erzielen konnte. Der französische Medienkonzern, der in den Bereichen Musik, Film, Verlagswesen und Gaming tätig ist, kämpft derzeit mit Kursschwankungen. Der aktuelle Kurs liegt bei 2,773 EUR (Stand: 15. März 2025, 12:58 Uhr) und zeigt gegenüber dem Vortag keine Bewegung. Auf Monatssicht verzeichnet das Wertpapier jedoch einen Verlust von 5,15 Prozent, während die Jahresbilanz mit einem Minus von 31,40 Prozent noch deutlicher ausfällt.

Kennzahlen weisen auf Herausforderungen hin

Trotz eines vergleichsweise günstigen Kurs-Cashflow-Verhältnisses von aktuell 1,55 deuten andere Kennzahlen auf anhaltende Schwierigkeiten hin. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt derzeit bei 9,61, was die Aktie nach gängiger Analysteneinschätzung als überbewertet erscheinen lässt. Obwohl sich der Kurs momentan 14,72 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief bewegt, bleibt er dennoch deutlich unter seinem 52-Wochen-Hoch.

