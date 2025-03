ROUNDUP: Kündigungen trüben Ausblick von 1&1 - United Internet leidet mit

MONTABAUR - Eine schleppende Entwicklung der Tochter 1&1 dürfte im laufenden Jahr die Geschäftserholung von United Internet bremsen. 1&1 bekommt weiterhin den Umzug der Mobilfunk-Kunden auf das neue Netz zu spüren. Das Unternehmen muss dabei immer noch eine erhöhte Zahl von Kündigungen hinnehmen, wie es am Dienstagabend mitteilte. Im Fokus steht zudem der Aufbau des eigenen 1&1-Mobilfunknetzes. Die Aktien von United Internet und deren Tochter gerieten am Mittwochvormittag an der Börse unter Druck.

ROUNDUP: VW-Dachholding Porsche SE will nach Riesenverlust breiter investieren

STUTTGART - Die Holding Porsche SE will nach einem hohen Milliardenverlust wegen des schwachen Jahres bei ihren Auto-Beteiligungen VW und Porsche AG im neuen Jahr möglichst wieder besser abschneiden. Dazu sollen die Sparbemühungen bei den Kernbeteiligungen beitragen. Allerdings müssen sich Anleger weiter auf Veränderungen bei deren Buchwerten einstellen. Die Beteiligungsgesellschaft denkt zudem nach Angaben von Vorstandschef Hans Dieter Pötsch darüber nach, sich ein drittes starkes Standbein aufzubauen. Auch Rüstungsengagements sind für neue Investments denkbar, wie es am Mittwoch von den Stuttgartern hieß.

ROUNDUP 2: Renk will dank hoher Nachfrage weiter zulegen - Aktie unter Druck

AUGSBURG - Der Panzergetriebe-Hersteller Renk sieht sich angesichts prall gefüllter Auftragsbücher auf Kurs zu weiterem Wachstum im laufenden Jahr. "Die Nachfrage nach Renk-Produkten ist auch aufgrund der weltweiten geopolitischen Entwicklungen ungebrochen hoch", sagte Unternehmenschef Alexander Sagel am Mittwoch laut Mitteilung. Außerdem baut Renk auf weiter steigende Verteidigungsausgaben in Europa, lässt seine Mittelfristziele aber noch unangetastet. Die Aktionäre sollen eine deutlich höhere Dividende erhalten. An der Börse blieben die Renk-Aktien gleichwohl im Korrekturmodus.

ROUNDUP 2: Aroundtown rechnet 2025 mit Ergebnisrückgang - Schreibt wieder Gewinn

LUXEMBURG - Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown rechnet im laufenden Jahr auch wegen des Verkaufs von Immobilien mit einem erneuten Rückgang des operativen Ergebnisses. Unterdessen machte das Unternehmen 2024 unter dem Strich wieder einen Gewinn, wie der MDax-Konzern am Mittwoch mitteilte. Zwar habe Aroundtown die Bonität inzwischen verbessert, es müssten aber weitere Schritte folgen. Deshalb gebe es noch keine Entscheidung, ob wieder eine Dividende gezahlt werde. Darüber werde aber noch vor der Hauptversammlung im Juni entschieden. Die Aktie drehte nach frühen Verlusten im Verlauf ins Plus.

ROUNDUP: Varta plant Einsparungen in Millionenhöhe



STUTTGART - Der finanziell angeschlagene Batteriehersteller Varta will mehr als 25 Millionen Euro pro Jahr einsparen. Das sagte Varta-Chef Michael Ostermann bei einem Gespräch im Wirtschaftspresseclub Stuttgart. So bringe der Abbau von 150 Stellen in der Verwaltung an allen Standorten eine jährliche Entlastung von 15 Millionen Euro bei den Personalkosten. In der Produktion seien keine Stellenstreichungen geplant. Hier komme es sogar zu Neueinstellungen. Insgesamt beschäftigt Varta derzeit rund 4000 Männer und Frauen.

ROUNDUP: Jost erwartet Erholung auch dank Hyva-Kauf - Aktie legt zu

NEU-ISENBURG - Der Nutzfahrzeug-Zulieferer Jost Werke rechnet nach dem Geschäftseinbruch von 2024 wieder mit Aufwind. Auch dank der Übernahme des Hydraulikanbieters Hyva soll der Umsatz im laufenden Jahr um 50 bis 60 Prozent steigen, wie das Unternehmen am Mittwoch im hessischen Neu-Isenburg mitteilte. Der um Sonderposten bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern soll um 25 bis 30 Prozent zulegen. Und den Aktionären winkt für 2024 eine stabile Dividende.

ROUNDUP 2: Wacker Neuson plant nach schwachem Jahr höheres Ergebnis

MÜNCHEN - Der Baumaschinenhersteller Wacker Neuson nimmt sich nach einem schwierigen Jahr dank seines Sparprogramms wieder mehr Ergebnis vor. Beim Umsatz bleibt das Unternehmen wegen der Konjunkturschwäche aber vorsichtig. Die Absatzmärkte dürften sich stabilisieren und vom zweiten Quartal an erholen, hieß es am Mittwoch im Geschäftsbericht vom Vorstand um Chef Karl Tragl. Das operative Geschäft im Schlussquartal enttäuschte allerdings einmal mehr. Die im SDax notierte Aktie fiel nach ihrem bislang guten Lauf in diesem Jahr zunächst, berappelte sich aber dann.

Siemens Energy verkauft Großteil seines indischen Windkraftgeschäfts

BERLIN/MÜNCHEN - Der Energietechnikkonzern Siemens Energy hat einen Mehrheitsanteil von 90 Prozent an seinem indischen Windkraftgeschäft verkauft. Im Zuge dessen geht die eigene Windkraftsparte Siemens Gamesa eine strategische Partnerschaft mit einem Konsortium rund um das Beteiligungsunternehmen TPG ein, wie der Dax -Konzern am Mittwoch mitteilte. Gamesa halte künftig zehn Prozent an einem neuen Gemeinschaftsunternehmen. Finanzielle Details zu dem Deal nannte Siemens Energy nicht. Außerdem stünden die behördlichen Genehmigungen noch aus.

Kreise: AT&T will Glasfaser-Geschäft für Privatkunden von Lumen kaufen

NEW YORK - Der US-Telekomkonzern AT&T verhandelt Kreisen zufolge mit Lumen Technologies über den Kauf von dessen Glasfasergeschäft mit Privatkunden. Die Sparte werde in den exklusiven Gesprächen mit mehr als 5,5 Milliarden US-Dollar bewertet, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die genauen Bedingungen seien noch nicht ausverhandelt und die Gespräche könnten immer noch scheitern. Vertreter beider Unternehmen hätten einen Kommentar abgelehnt.



Weitere Meldungen



-Varta plant Einsparungen in Millionenhöhe

-EnBW-Chef sieht Korrekturbedarf auf dem Weg zu Energiewende -BASF verkauft Anteile an Vattenfall-Offshore-Projekt zurück -Bafin bestätigt im Wirecard-Prozess Verdacht der Kursmanipulation -Hafenlogistiker HHLA wächst nach Gewinneinbruch wieder -Deutlicher Gewinnrückgang bei Energiekonzern EnBW

-Amazon: 15 Millionen gefälschte Produkte ausgehoben

-Neuer Sommerflugplan: Zahl der Flüge in Frankfurt wächst -Onlineshop Otto steigert Kundenzahl

-Gericht untersagt Adidas Werbung mit großen Klimazielen -Bankentrio um UBS wehrt sich vergebens gegen Millionenstrafe -Ford-Stellenabbau: IG Metall fordert hohe Abfindungen -Google startet neue Such-Funktion mit KI-Zusammenfassungen -Lawrow: Nord-Stream-Pipelines sind Thema mit den USA

-Anteil der Podcast-Hörer steigt - Radionutzung stabil -Fitnessstudios mit Höchstwert an Mitgliedern

-Umfrage: Auto ist häufigstes Verkehrsmittel für Arbeitsweg -D-Ticket: Unterhändler schlagen Preiserhöhung ab 2027 vor -Foodwatch für Energydrinks erst ab 18 Jahren

-Warnung vor Nahrungsergänzungsmitteln für Kinder°



Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha



DE0005545503, US00206R1023, DE0005089031, DE0007664039, DE0008469008, DE0008467416, DE0009653386, DE000WACK012, DE000PAH0038, DE000A0TGJ55, DE000JST4000, LU1673108939, DE000ENER6Y0, US5502411037, DE000PAG9113, DE000RENK730