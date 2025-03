Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA08947T1057 Big Red Mining Corp. 27.03.2025 CA0369271014 Big Red Mining Corp. 28.03.2025 Tausch 1:1CA4967421070 Kingsview Minerals Ltd. 27.03.2025 CA4967422060 Kingsview Minerals Ltd. 28.03.2025 Tausch 10:1CNE100003688 China Tower Corp. Ltd. 27.03.2025 CNE100006V65 China Tower Corp. Ltd. 28.03.2025 Tausch 1:1