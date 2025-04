Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenUS62526P6043 Mullen Automotive Inc. 10.04.2025 US62526P7033 Mullen Automotive Inc. 11.04.2025 Tausch 100:1US0231112063 Amarin Corp. PLC 10.04.2025 US0231114044 Amarin Corp. PLC 11.04.2025 Tausch 20:1CA6539511031 Nickelex Resource Corp. 10.04.2025 CA69902F1009 Paradigm Gold Corp. 11.04.2025 Tausch 10:1CA18453C1077 Clear Blue Technologies International Inc. 10.04.2025 CA18453C4048 Clear Blue Technologies International Inc. 11.04.2025 Tausch 6:1