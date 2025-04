The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 10.04.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 10.04.2025ISIN NameNO0003094104 BELSHIPS ASA NK 2SE0012040459 STRAX AB SK -,03125SE0017131220 RESQUNIT AB (PUBL)CA03990C1095 ARETTO WELLNESS INC.CA18453C1077 CLEAR BLUE TECHNOLOGIES ICA6539511031 NICKELEX RESOURCE CORP.GB00B01CZ652 HORNBY PLC LS-,01US0231112063 AMARIN CORP.ADR LS-50US62526P6043 MULLEN AUTOMOTIVE O.N.