PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Goldaktien in der Besten aller Welten: Kinross Gold, Tesoro Gold und Harmony Gold im Fokus -2

Small- & MicroCap Investment: Goldaktien in der Besten aller Welten: Kinross Gold, Tesoro Gold und Harmony Gold im Fokus

Frankfurt (pta000/13.04.2025/10:00 UTC+2)

Goldaktien in der Besten aller Welten: Kinross Gold, Tesoro Gold und Harmony Gold im Fokus

Goldaktien erleben die besten Monate seit mehr als einem Jahrzehnt. Die Indizes sind allein im März teils um mehr als 30 Prozent gestiegen. Einige Werte konnten diese Performance aber noch toppen. FürAnleger könnte das erst angesichts des tobenden Handelskriegs erst der Anfang sein. So bieten sich noch zahlreiche Chancen am Markt, zumal der Goldpreis derzeit kaum zu stoppen ist.

Gold: Umfeld bleibt Positiv

Das Umfeld könnte für den Goldpreis kaum besser sein. So profitiert Gold derzeit von der neuen Haltung an den Märkten. Denn immer mehr professionelle Investoren gehen von einem Stagflations-Szenario für die Weltbörsen aus. In diesem Fall kommen steigende Inflationsraten mit einer schwachen Entwicklung der Wirtschaft zusammen. US-Präsident Donald Trump setzte mit seinen weltweiten Zollankündigungen dann noch eins drauf. So werden die EU-Staaten künftig einen zusätzlichen Zoll von 20 Prozent zahlen. Andere Regionen hat es aber teils härter erwischt. Die Schweizer müssen Tarife von 31 Prozent tragen, China 34 Prozent, Thailand 36 Prozent und das kleine Lesotho sogar 50 Prozent. Das dürfte die ohnehin wackelige Weltwirtschaft und die Exportnation Deutschland schwer belasten. Und es dürfte die Abkehr vom US-Dollar weiter beschleunigen. So reduzieren schon viele Länder ihre Reserven an US-Staatsanleihen und stocken im Gegenzug die Goldreserven auf. Dies erklärt einen Teil der Aufschläge beim Edelmetall in den vergangenen Jahren. Dass der Goldpreis in Folge der neuesten Zollankündigungen ein neues Allzeithoch markierte, war die logische Folge.

Südafrikas Goldaktien im Rausch

Deutlich bemerkbar macht sich der höhere Goldpreis praktisch bei fast allen Aktien der Goldproduzenten. Es lohnt sich dabei ein Blick auf die Branchenindizes. So bescherte der steigende Goldpreis den südafrikanischen Bergbauaktien zu ihrer besten monatlichen Performance seit Bestehen. So legte der Rohstoffindex dort im März um 33 Prozent zu, wie Mining.com berichtet. Laut Bloomberg war es der höchste Zugewinn in einem Monat seit Auflegung des Indexes. Dies trug dazu bei, dass der Leitindex FTSE/JSE All Share im März um 3,1 Prozent zulegte und sich damit besser entwickelte als andere Schwellenländer und US-Aktien. Einige Aktien konnten den Bergbauindex dabei noch outperformen. So wurde die Rallye von Harmony Gold angeführt, dem größten nationalen Minenbetreiber, sowie von Sibanye Stillwater. Sie legten beide um 48 Prozent zu und waren damit die stärksten Titel im Referenzindex.

Analyst: "Exponentielles Gewinnwachstum" bei Goldaktien

Doch nicht nur die Anleger in Südafrika, einem der ältesten und größten Bergbaustaaten, befinden sich derzeit im Goldrausch. Ähnlich gute Nachrichten kommen auch aus Kanada, Australien oder China, dem größten Goldproduzenten der Welt. So hat sich die Aktie von Zijin Mining beispielsweise binnen vier Jahren vervierfacht. Die Papiere von Kinross Gold aus Kanada haben sich wiederum binnen drei Jahren mehr als verdreifacht. Da Bullenmärkte üblicherweise im Goldsektor länger laufen, dürfte es also weiteres Potenzial für solche Unternehmen geben. So ist es kein Wunder, dass die großen Wall Street-Banken wie Goldman Sachs oder die Bank of America einen weiteren Anstieg des Goldpreises prognostizieren. Damit einher gehen dann auch automatisch höhere Gewinne der Goldminer, wie Lester Davids, Analyst bei Unum Capital betont. Laut Davids beschert die derzeitige Goldrallye den Goldminenbetreiber überproportionale Gewinnsprünge. Denn bei stabilen Fixkosten können die Gewinne bei steigenden Goldpreisen "exponentiell steigen", so Davids. Für Anleger scheint es sich daher lohnen zu könne, Goldwerte ins Portfolio aufzunehmen. Wir blicken heute auf Harmony Gold, Tesoro Gold und.

Harmony Gold: Allzeithoch und Einstieg in den Kupfermarkt

Harmony Gold (13,05 Euro; ZAE000015228) ist der größte Goldproduzent Südafrikas. Das Unternehmen konnte Rekordzahlen für das erste Halbjahr 2025 (gebrochenes Geschäftsjahr) melden. So stieg der Nettogewinn des Unternehmens in den sechs Monaten bis Dezember 2024 auf 421,6 Mio. US-Dollar und lag damit über den eigenen Zielen und den Schätzungen des Marktes. Nachdem im Goldbereich also Rekorderträge eingefahren werden, will Harmony Gold nun auch in den Kupfersektor einsteigen. Hier sehen analysten aufgrund der wachsenden Nachfrage durch den Energiesektor (KI etc.), Erneuerbare Energien sowie Elektroautos ein jahrelanges Nachfragewachstum voraus. Harmony plant konkret den Aufbau eines Kupferbetriebs in der australischen Provinz Queensland. Die Mine soll pro Jahr bis zu 60.000 Tonnen Kupfer fördern. Als Lebenszeit des Bergwerks gibt das Unternehmen mindestens 15 Jahre an. Die Aktie markierte jüngst ein neues Rekordhoch und konsolidier aktuell knapp darunter. Technische Indikatoren deuten auf eine "überkaufte Situation" hin. Sollte der Goldpreis weiter steigen, bieten sich hier dennoch Chancen für langfristig orientierte Anleger.

Tesoro Gold: Analysten heben den Daumen

Im Norden Chiles könnte ein großer Gold-Distrikt entstehen. Denn Tesoro Gold (0,03 AUD; AU0000077208; ASX: TSO) entwickelt dort das El Zorro-Projekt. Es liegt bereits eine Ressource mit über 1,5 Mio. Unzen Gold vor. Das Areal erstreckt sich über eine Fläche von 570 km2, das Explorationspotenzial ist also bisher nicht ausgeschöpft. An dem Unternehmen hat sich mit Gold Fields ein milliardenschwerer Goldproduzent aus Südafrika beteiligt. Der Bergbauriese betreibt in der Nähe bereits eine Goldmine. Aktuell hält man 17,5 Prozent der Anteile an Tesoro Gold und ist damit der größte Einzelaktionär. Für das Unternehmen spricht auch die Lage: El Zorro befindet sich in einer etablierten Mining-Region, wo auch Unternehmen wie Lundin Mining oder Capstone Metalle abbauen. Dementsprechend ist die Infrastruktur hier mit Straßen, Häfen, Wasserzugang oder Flughäfen bereits vorhanden. Laut der aktuellen Scoping-Studie könnten auf El-Zorro 651.000 Unzen Gold über 8 Jahre abgebaut werden. Da die Exploration des Geländes aber noch am Anfang steht, sind bei entsprechenden Bohrerfolgen auch größere Mengen möglich. Das Ziel des Unternehmens ist es, zunächst die Ressource zu steigern und auch qualitativ durch Infill-Bohrungen auf eine höhere Ebene zu heben. Die Kasse ist dafür mit rund 4 Mio. Dollar gefüllt. Der NAV des Projekts wird auf 302 Mio. US-Dollar geschätzt. Das ist aktuell etwa der zehnfache Börsenwert von Tesoro Gold. Zu beachten ist: Die Scoping-Studie wurde mit einem unterstellten Goldpreis von 1.950 US-Dollar erstellt. Die Analysten von Morgans haben kürzlich die Aktie von Tesoro Gold mit einem "Speculative Buy"-Rating bewertet und gaben ein Kursziel von 0,11 AUD aus. Morgans ist Australiens größtes Stockbroking- und Vermögensverwaltungsunternehmen.

Kinross Gold: Hohe Cashflows und ein Aktienrückkaufprogramm

Kinross Gold (11,56 Euro; CA4969024047) ist eines der erfolgreichsten Goldunternehmen Nordamerikas. Die Kanadier produzierten 2024 rund 2,1 Mio. Unzen Gold und fuhren einen Free Cashflow von 1,3 Mrd. Dollar ein, obwohl 800 Mio. Dollar an Schulden zurückgezahlt wurden. 2024 wurden im Durchschnitt 1.373 US-Dollar je Unze erlöst, im Q4 waren es gar 1.565 US-Dollar je Unze. Pro Quartal zahlt Kinross 0,03 Dollar als Quartalsdividende aus. Zudem wurde das Aktienrückkaufprogramm erneuert. Von März 2024 bis ende März 2025 dürfen bis zu 10 Prozent der Aktien erworben werden. Dies dürfte den Kurs stürzen. Wie bei Harmony Gold sieht der Kurs auch bei der Kinross-Aktie derzeit eine überkaufte Situation. Allerdings spricht das positive Umfeld weiter für Goldwerte.

Tesoro Gold Land: Australien ISIN: AU0000077208 https://tesorogold.com.au/

Tesoro Gold Land: Australien ISIN: AU0000077208 https://tesorogold.com.au/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Tesoro Gold existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Tesoro Gold. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Tesoro Gold können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Tesoro Gold einsehen: https://tesorogold.com.au/.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Tesoro Gold vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen Dr. Reuter Investor Relations Dr. Eva Reuter Friedrich Ebert Anlage 35-37 60327 Frankfurt +49 (0) 69 1532 5857 www.dr-reuter.eu www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

