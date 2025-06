Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

IT0001498481 Fidia S.p.A. 13.06.2025 IT0005654683 Fidia S.p.A. 16.06.2025 Tausch 100:1

CA46125M1041 Inverite Insights Inc. 13.06.2025 CA46125M2031 Inverite Insights Inc. 16.06.2025 Tausch 6:1

US38000Q1022 GlycoMimetics Inc. 13.06.2025 US38000Q2012 GlycoMimetics Inc. 16.06.2025 Tausch 100:1





