The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 13.06.2025

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 13.06.2025



ISIN Name

CA46125M1041 INVERITE INSIGHTS INC.

CH1391448177 BEONE MEDICINES AG

GB00BBPV5329 SCIENCE IN SPORT LS-,10

IT0001498481 FIDIA EO 1

IT0005337123 ASKOLL EVA S.P.A.

US38000Q1022 GLYCOMIMETICS INC. DL-001

US4661101034 JBS S.A. ADR/2O.N.





© 2025 Xetra Newsboard