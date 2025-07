The following instruments on XETRA do have their first trading 16.07.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 16.07.2025Aktien1 CA0589451065 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. CDR2 CA05973U1057 Banco Santander S.A. CDR3 CNE100006S86 Medtide Inc.4 CY0109561015 Phoenix Vega Mezz Ltd.5 SE0000393860 Profilgruppen AB6 SE0025198542 B Treasury Capital AB7 CA30336V1031 F4 Uranium Corp.8 KYG382681016 Generation Essentials Group9 AU0000372054 Verity Resources Ltd.10 AU000000ZEU0 Zeus Resources Ltd.11 SE0025010887 Cavotec Group AB12 IE00045C7B38 Fusion Fuel Green PLCAnleihen/ETP1 XS2212009000 Ausnet Services Holdings Pty Ltd.2 AU3CB0315125 Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd.3 XS2025977427 BOC Aviation Ltd.4 AU3CB0306835 DBS Bank Ltd.5 AU3CB0321834 QBE Insurance Group Ltd.6 AU3CB0321008 Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.7 AU3CB0308864 Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.8 DE000A4DFMZ5 DN Deutsche Nachhaltigkeit AG9 CH1435012104 Flughafen Zürich AG10 USU9T38AAA86 Under Armour Inc.11 DE000A3H2549 Baden-Württemberg, Land12 DE000HEL0JK2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale13 DE000HEL0JJ4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale14 SE0025012032 Virtune Bitcoin Prime ETP15 SE0021309754 Virtune Staked Solana ETP