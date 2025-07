Am deutschen Aktienmarkt werden die Kurse weiter von Trumps Zollpolitik massiv beeinflusst. Hatte es am Dienstag noch wegen der Angst vor einem Handelskrieg Gewinnmitnahmen gegeben, sorgen am Mittwoch neue Nachrichten aus Japan für positive Stimmung. Unternehmensseitig stehen BMW, Commerzbank, Infineon, MBB, Friedrich Vorwerk, SAP und Sartorius im Fokus.

