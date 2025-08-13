In Zusammenarbeit mit Münchner Solarkraftwerke will der Schweizer Hersteller von Lithium-Ionen-Batteriepacks mehr als 40 Speicherprojekte zwischen 5 und 150 Megawatt bis 2028 realisieren. Die Umsetzung wird sowohl als Stand-alone- als auch als Co-Location-Lösung erfolgen. Die Lion E-Mobility AG, ein Schweizer Hersteller von Lithium-Ionen-Batteriespeichern für verschiedene Anwendungen, hat sich über eine strategische Partnerschaft einen Zugang zum stark wachsenden Großspeicher-Segment in Deutschland gesichert. Die Kooperation erfolge zwischen der Tochtergesellschaft Lion Smart Production GmbH und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
