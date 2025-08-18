Silber am Limit: Nachfrage-Explosion trifft bald auf leere Lager?

Anzeige / Werbung

Solarstrom, E-Autos und KI saugen die Lager leer. Analyst Marin Katusa warnt vor einem historischen Nachfrageüberhang. Silber könnten gerade am Übergang vom Edel- zum Engpassmetall stehen. Eine strukturelle Lücke zwischen Industriebedarf und Angebot baut sich seit Jahren auf, mit potenziell gravierenden Folgen für Preise und Industrie.

Solarstrom und E-Mobilität beflügeln den Bedarf

Während die Nachfrage aus Fotografie und Schmuck stark zurückging, steigt der industrielle Verbrauch rasant. Besonders die Solarbranche entwickelt sich zur treibenden Kraft: Zwischen 2019 und 2024 verdreifachte sich der Einsatz von Silber in Photovoltaik-Anlagen auf 198 Mio. Unzen - rund ein Fünftel der weltweiten Gesamtnachfrage. Neue Zelltechnologien wie TOPCon oder HJT erhöhen den Wirkungsgrad und damit häufig auch den Metallbedarf je Modul. Laut Branchenschätzungen könnte allein dieser technologische Wechsel den Silberhunger der Solarindustrie nochmals deutlich steigern.



Auch E-Mobilität, Batterien, KI-Rechenzentren und die Halbleiterindustrie greifen immer stärker auf Silber zurück. Laut Katusa übersteigt die potenzielle Jahresnachfrage aus Solar- und E-Auto-Produktion schon heute das globale Angebot. Seit fünf Jahren herrscht ein strukturelles Defizit, die Lagerbestände sinken. Anleger reagieren bereits: Allein im Juni 2025 flossen 1,6 Mrd. US-Dollar in Silber-ETFs.

