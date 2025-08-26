Der DAX hat am Montag etwas nachgegeben. Am Ende ging er 0,4 Prozent tiefer bei 24.273,12 Zählern aus dem Handel. Und auch am heutigen Dienstag sieht es nach einem eher schwachen Auftakt aus. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,5 Prozent tiefer auf 24.142 Zähler.Im Blickfeld steht derzeit der sich verschärfende Machtkampf um die personelle Besetzung der US-Notenbank Fed. Zudem belastet erneut eine mögliche Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China.Auf der Terminseite ...Den vollständigen Artikel lesen ...
