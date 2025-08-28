Der DAX hat am Mittwoch erneut leichte Verluste einstecken müssen - zum dritten Mal in Folge. Aus dem Handel ging der deutsche Leitindex am Ende mit einem Minus von 0,4 Prozent bei 24.046,21 Punkten. Der Start in den Donnerstag dürfte wieder etwas freundlicher verlaufen. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,2 Prozent höher auf 24.090 Zähler.Erhoffte klare positive Impulse von Nvidia dürften hingegen ausbleiben. Das Unternehmen hatte am Mittwoch nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen vorgelegt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
